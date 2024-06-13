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Hollanda Başbakanı, Rusya ile diyaloğa eninde sonunda ihtiyaç duyulacağını itiraf etti
Hollanda Başbakanı, Rusya ile diyaloğa eninde sonunda ihtiyaç duyulacağını itiraf etti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın stratejik yenilgisi adına Ukrayna'ya en fazla yardım yollayan avrupa ülkelerinin başında gelen Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, Rusya ile uzun... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T16:11+0300
2024-06-13T16:11+0300
dünya
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mark rutte
rusya
diyalog
diplomasi
ukrayna krizi
askeri yardım
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Rutte, Helsinki'de Finlandiya başbakanı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda Rusya bizim düşmanımız ve biz Ukrayna'nın kazanmasını sağlamalıyız. Ancak Rusya burada (Avrupa'da ) ve hiçbir yere gitmiyor. Uzun vadede, savaş sona erdiğinde Rusya ile bir ilişki biçimi bulmalıyız" dedi.Rusya ile uzun vadede diyaloğa eninde sonunda ihtiyaç olduğuna değinen Rutte, ilk adımın gelecekte nasıl görüneceğini tahmin etmenin hala zor olduğunu da ekledi.Ukrayna'ya en fazla askeri yardım gönderen ülkeler arasında yer alan Hollanda, Danimarka ile birlikte Kiev’e F-16 savaş uçakları vermeye hazırlanırken, Patriot hava savunma sistemlerini de göndermeyi tartışıyor.ABD merkezli siyasi gazete Politico, Hollanda’nın başını çektiği bazı Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının AB diplomasi şefi Josep Borrell'e başvurarak, Rusya karşıtı yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus diplomatların AB ülkelerindeki dolaşım özgürlüğünün kısıtlanmasını talep ettiğini aktarmıştı.Gazeteye göre Çekya, Danimarka, Polonya, Romanya, Hollanda ve Baltık ülkelerinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’e bir mektup gönderdi.Mektupta, “AB'nin Rus diplomatik misyon üyelerinin ve aile fertlerinin akredite oldukları devletin topraklarına seyahatlerini kısıtlaması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinin yer aldığı iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/berlinden-kievi-uzecek-patriot-mesaji-1084801775.html
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hollanda, mark rutte, rusya, diyalog, diplomasi, ukrayna krizi, askeri yardım, savaş, barış
hollanda, mark rutte, rusya, diyalog, diplomasi, ukrayna krizi, askeri yardım, savaş, barış

Hollanda Başbakanı, Rusya ile diyaloğa eninde sonunda ihtiyaç duyulacağını itiraf etti

16:11 13.06.2024
© AP Photo / Mindaugas KulbisMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Rusya’nın stratejik yenilgisi adına Ukrayna'ya en fazla yardım yollayan avrupa ülkelerinin başında gelen Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, Rusya ile uzun vadede ilişki kurmanın bir yolunu bulmak gerektiğini itiraf etti.
Rutte, Helsinki'de Finlandiya başbakanı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda Rusya bizim düşmanımız ve biz Ukrayna'nın kazanmasını sağlamalıyız. Ancak Rusya burada (Avrupa'da ) ve hiçbir yere gitmiyor. Uzun vadede, savaş sona erdiğinde Rusya ile bir ilişki biçimi bulmalıyız" dedi.
Rusya ile uzun vadede diyaloğa eninde sonunda ihtiyaç olduğuna değinen Rutte, ilk adımın gelecekte nasıl görüneceğini tahmin etmenin hala zor olduğunu da ekledi.
Ukrayna'ya en fazla askeri yardım gönderen ülkeler arasında yer alan Hollanda, Danimarka ile birlikte Kiev’e F-16 savaş uçakları vermeye hazırlanırken, Patriot hava savunma sistemlerini de göndermeyi tartışıyor.
ABD merkezli siyasi gazete Politico, Hollanda’nın başını çektiği bazı Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının AB diplomasi şefi Josep Borrell'e başvurarak, Rusya karşıtı yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus diplomatların AB ülkelerindeki dolaşım özgürlüğünün kısıtlanmasını talep ettiğini aktarmıştı.
Gazeteye göre Çekya, Danimarka, Polonya, Romanya, Hollanda ve Baltık ülkelerinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’e bir mektup gönderdi.
Mektupta, “AB'nin Rus diplomatik misyon üyelerinin ve aile fertlerinin akredite oldukları devletin topraklarına seyahatlerini kısıtlaması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinin yer aldığı iletildi.
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