https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/danimarka-kievin-rusyayi-vurmak-icin-f-16lari-kullanmasina-izin-verecek-1084354857.html

Danimarka, Kiev'in Rusya'yı vurmak için F-16'ları kullanmasına izin verecek

Danimarka, Kiev'in Rusya'yı vurmak için F-16'ları kullanmasına izin verecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya F-16 göndermeye hazırlanan ülkeler arasında yer alan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Kopenhag'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T17:07+0300

2024-05-30T17:07+0300

2024-05-30T17:07+0300

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Rasmussen, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bu kararının yeni olmadığına vurgu yaparken, “Bu yeni bir pozisyon değil, devir teslimde zımnen (dolaylı) yer alıyor. Konuyu Dışişleri Komitesi ve Parlamento ile görüştük, saldırganın topraklarındaki askeri tesislere yönelik olası saldırıların meşru müdafaanın bir parçası olduğunu başından beri açıkça belirttik” ifadelerini kullandı.Danimarka, Hollanda ile birlikte Ukrayna'ya F-16 sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu.Beyaz Saray, Kiev'in pilot eğitiminin tamamlanmasının ardından üçüncü ülkelerden savaş uçakları alacağını doğruladı.Öte yandan Ukrayna’ya F-16 gönderme sözü veren Belçika, Ukrayna'ya 2028 yılına kadar 30 F-16 göndereceklerini, ilk uçakların bu yıl teslim edilebileceğini açıklamış, F-16'ların Ukrayna'da hava savunma aracı olarak kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Belçika'nın F-16'ları sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasına izin vereceğinin altını çizdi.Rusya'dan Batı'ya uyarıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.‘Ukrayna’ya F-16 teslimini nükleer alandaki sinyal olarak değerlendireceğiz’NATO ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını vermesini Sputnik'e değerlendiren Lavrov, bu uçakların uzun zamandır NATO’nun ortak nükleer misyonlarında ana dağıtım aracı olarak kullanıldığına dikkat çekerek şunu dedi:F-16’ların, cephedeki durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini kaydeden Lavrov, “Bu uçaklar, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı diğer silah türleri gibi imha edilecek” diye vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/italyan-siyaset-bilimci-rusyanin-nato-topraklarina-saldirma-hakki-var-1084327729.html

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