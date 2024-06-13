https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/berlinden-kievi-uzecek-patriot-mesaji-1084801775.html

Berlin'den Kiev'i üzecek Patriot mesajı

Berlin'den Kiev'i üzecek Patriot mesajı

Sputnik Türkiye

Daha önce Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi için küresel bir girişim başlattıklarını duyuran Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bugün yaptığı... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T12:56+0300

2024-06-13T12:56+0300

2024-06-13T12:56+0300

ukrayna krizi

almanya

boris pistorius

patriot

mim-104 patriot

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

hava savunma

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Brüksel'deki karargahta başlayan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na girişinde gazetecilere konuşan Pistorius, Alman ordusunun halihazırda elindeki Patriot sistemlerinin dörtte biri olan 3 sistemi Kiev’e tahsis ettiğini, dolayısıyla artık işin ortaklara kaldığını söyledi.Alman Savunma Bakanı, "Halihazırda üç sistem teslim ettik, bu da stoklarımızın dörtte biri demek. Bu üç sistemden daha fazlasını sağlama imkanımız yok. Artık (Patriot) sistemlerini teslim etmek ortaklarımıza kalmış durumda" diye konuştu.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptıkları görüşmede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Patriot hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunu görüştüklerini ve Kiev'e yakında bu sistemlerden 7 adet teslim edileceğine dair söz aldığını söylemişti.Her sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi, Rusya ile çatışmanın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'nın silah istek listesinin başında yer alırken, Kiev ilk sistemleri geçen yaz teslim aldığını bildirmiş, ancak şu anda elinde kalan 3 adet Patriot sisteminin tüm ülkeyi artan hava bombardımanından korumak için yeterli olmadığını duyurmuştu.Rus ordusunun Ukrayna savunmasının derinliklerine inerek Harkov bölgesinde de ilerleyişini emin adımlarla sürdürmesi Batı’da telaşa neden olurken, Vladimir Zelenskiy, Kiev’in 2 adet Patriot hava savunma sistemi almaması durumunda Harkov’u kaybedebileceğini duyurmuştu.NATO savunma bakanları, Rusya, Ukrayna ve nükleer caydırıcılık gündemiyle toplandıNATO savunma bakanları, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacakları ve uzun vadeli destek planını değerlendirecekleri oturumun ardından Rusya'nın ‘düşmanca faaliyetlerine’ verilecek yanıt ve İttifak'ın nükleer caydırıcılığının korunması gündemiyle bir araya geldi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta yapılacak iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na girişinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Toplantı kapsamında ilk gün NATO-Ukrayna Temas Grubu'nun bir araya gelerek bu ülkenin acil ihtiyaçlarını ele alacağını belirten Stoltenberg, bakanların, güvenlik yardımı ve eğitim konusunda uzun vadeli destek planı üzerinde anlaşmasını beklediğini söyledi.Stoltenberg, bakanlarla 9-11 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde çok yıllık mali taahhüt üzerinde anlaşılması konusunu da tartışacağını dile getirdi.Ukrayna'ya sağlanacak F16'ların, Rus topraklarında kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruyu Stoltenberg, "Uluslararası hukuka göre, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı vardır ve meşru müdafaa hakkı, saldırgan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedeflerin vurulmasını da içermektedir" şeklinde yanıtladı.Savunma bakanları oturumunda Rusya'nın 'düşmanca faaliyetleri' ele alınacakGenel Sekreter, ikinci gün oturumlarında NATO savunma bakanlarının kendi aralarında bir araya gelerek Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik düşmanca faaliyetlerine değineceklerini ifade etti.Bu faaliyetleri, "çeşitli sabotaj, kundakçılık, dezenformasyon amaçlı siber saldırı girişimleri" olarak tanımlayan Stoltenberg, bakanların kritik denizcilik altyapısı ve siber altyapının korunması, İttifak genelinde Rus istihbarat personeline yönelik daha sıkı kısıtlamalar da dahil olmak üzere NATO'nun yanıt verme seçeneklerini de tartışacaklarını söyledi.Nükleer Planlama Grubu da toplanacakİkinci günün son toplantısını NATO'nun Nükleer Planlama Grubu'nun yapacağını dile getiren Stoltenberg, müttefiklerin nükleer yeteneklerinin mevcut güvenlik ortamına uyarlanması konusunun görüşüleceğini belirtti.Stoltenberg, "Bu uyarlamada önemli ilerleme kaydettik. Haziranda ilk F-35 savaş uçaklarının Hollanda tarafından NATO'nun nükleer misyonuna hazır olduğu ilan edildi. ABD de Avrupa'daki nükleer silahlarını modernleştiriyor. Zorluklar geliştikçe NATO'nun nükleer misyonu, 'barışı korumak, baskıyı önlemek ve saldırganlığı caydırmak' amaçlarıyla devam ediyor" diye konuştu.‘NATO'nun nükleer caydırıcılığı, bizim nihai güvenlik garantimiz’Stoltenberg, dünkü basın toplantısında nükleer caydırıcılık vurgusunun gerekçeleriyle ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:NATO Genel Sekreteri, İttifak'ın nükleer caydırıcılık konusunda yeni bir yapılanmaya gitmediğini vurgulamış, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah konuşlandırdığı ve bazı müttefiklerin bu silahları taşıyabilecek uçaklara sahip olduğu köklü bir yapının bulunduğunu kaydetmişti.Rusya, Batı'nın Kiev'e sağladığı yardımlara tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir açıklamasında, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-sozcusu-kirby-kieve-ek-patriot-sistemleri-tedarikine-iliskin-bilgileri-teyit-edemem-1084743788.html

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