https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emekli-maaslari-ne-zaman-odenecek-emekli-maaslari-bayramdan-once-odenecek-mi-son-dakika-kurban-1084787235.html
16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?
16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?
Sputnik Türkiye
16 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesi hesaplarında çifte ödeme beklerken, emekli maaşı ödemelerinde beklenen olmadı. 3 bin TL bayram ikramiyesi, 10... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T07:51+0300
2024-06-13T07:51+0300
2024-06-13T07:55+0300
ekonomi
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3 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri hafta başında başladı. 4C Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri için ödemeler 10 Haziran Pazartesi günü yapıldı. 4B Bağ-Kur emeklileri dün ikramiyelerini alırken, 4A SSK emeklileri için ödemeler bugün başladı ve 12-14 Haziran tarihleri arasında devam edecek.Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?Fakat Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da emekli maaşlarının erken ödenmesi yönündeki beklentiler karşılanmadı. SGK, henüz erken maaş ödemesi için bir takvim açıklamadı. Bu durum, emeklilerin bayrama yalnızca 3 bin TL bayram ikramiyesiyle gireceği anlamına geliyor.Emekliler bayrama maaşsız mı girecek?Emekliler, SGK'dan gelecek olası bir erken maaş ödeme açıklamasını beklerken, şu anki durumda bayrama sadece bayram ikramiyesiyle girecek gibi görünüyor. Emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) henüz bir açıklama yapmadı. Eğer bir duyuru yapılmazsa, emekliler bayrama maaşsız girecek.Emekli maaşı ödeme takvimi4A SSK emekli maaşı ödeme takvimi:4B Bağ-Kur maaşı ödeme takvimi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gece-yarisi-fiyatlar-degisti-bayram-oncesi-motorine-zam-geldi-benzine-de-gelecek-mi-1084786309.html
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emekli maaşları ne zaman ödenecek, emekli maaşları bayrama yetişecek mi, emekli maaşları bayrama kadar ödenecek mi, emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, emekli maaşları kurbandan önce yatacak mı 2024, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024 son dakika, emekli maaşları erken yatacak mı, emekli maaşları ne zaman yatacak kurbandan önce
16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?
07:51 13.06.2024 (güncellendi: 07:55 13.06.2024)
16 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesi hesaplarında çifte ödeme beklerken, emekli maaşı ödemelerinde beklenen olmadı. 3 bin TL bayram ikramiyesi, 10 Haziran’dan itibaren memur emeklisi, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödenmeye başladı. Ancak emekli maaşları için aynı şey geçerli olmadı. Peki, emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?
3 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri hafta başında başladı. 4C Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri için ödemeler 10 Haziran Pazartesi günü yapıldı. 4B Bağ-Kur emeklileri dün ikramiyelerini alırken, 4A SSK emeklileri için ödemeler bugün başladı ve 12-14 Haziran tarihleri arasında devam edecek.
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
Fakat Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da emekli maaşlarının erken ödenmesi yönündeki beklentiler karşılanmadı. SGK, henüz erken maaş ödemesi için bir takvim açıklamadı. Bu durum, emeklilerin bayrama yalnızca 3 bin TL bayram ikramiyesiyle gireceği anlamına geliyor.
Emekliler bayrama maaşsız mı girecek?
Emekliler, SGK'dan gelecek olası bir erken maaş ödeme açıklamasını beklerken, şu anki durumda bayrama sadece bayram ikramiyesiyle girecek gibi görünüyor. Emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) henüz bir açıklama yapmadı. Eğer bir duyuru yapılmazsa, emekliler bayrama maaşsız girecek.
Emekli maaşı ödeme takvimi
Memur Emeklileri
: Her ayın 15'inde
SSK Emeklileri
: Tahsis numaralarına göre her ayın 17'si ve 26'sı arasında
Bağ-Kur Emeklileri
: Tahsis numaralarına göre her ayın 25'i ve 28'i arasında
4A SSK emekli maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Haziran
4B Bağ-Kur maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Haziran
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Haziran