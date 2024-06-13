https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emekli-maaslari-ne-zaman-odenecek-emekli-maaslari-bayramdan-once-odenecek-mi-son-dakika-kurban-1084787235.html

16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?

16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?

Sputnik Türkiye

16 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesi hesaplarında çifte ödeme beklerken, emekli maaşı ödemelerinde beklenen olmadı. 3 bin TL bayram ikramiyesi, 10... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T07:51+0300

2024-06-13T07:51+0300

2024-06-13T07:55+0300

ekonomi

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3 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri hafta başında başladı. 4C Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri için ödemeler 10 Haziran Pazartesi günü yapıldı. 4B Bağ-Kur emeklileri dün ikramiyelerini alırken, 4A SSK emeklileri için ödemeler bugün başladı ve 12-14 Haziran tarihleri arasında devam edecek.Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?Fakat Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da emekli maaşlarının erken ödenmesi yönündeki beklentiler karşılanmadı. SGK, henüz erken maaş ödemesi için bir takvim açıklamadı. Bu durum, emeklilerin bayrama yalnızca 3 bin TL bayram ikramiyesiyle gireceği anlamına geliyor.Emekliler bayrama maaşsız mı girecek?Emekliler, SGK'dan gelecek olası bir erken maaş ödeme açıklamasını beklerken, şu anki durumda bayrama sadece bayram ikramiyesiyle girecek gibi görünüyor. Emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) henüz bir açıklama yapmadı. Eğer bir duyuru yapılmazsa, emekliler bayrama maaşsız girecek.Emekli maaşı ödeme takvimi4A SSK emekli maaşı ödeme takvimi:4B Bağ-Kur maaşı ödeme takvimi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gece-yarisi-fiyatlar-degisti-bayram-oncesi-motorine-zam-geldi-benzine-de-gelecek-mi-1084786309.html

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