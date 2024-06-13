https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gece-yarisi-fiyatlar-degisti-bayram-oncesi-motorine-zam-geldi-benzine-de-gelecek-mi-1084786309.html

Gece yarısı fiyatlar değişti: Bayram öncesi motorine zam geldi, benzine de gelecek mi?

Gece yarısı fiyatlar değişti: Bayram öncesi motorine zam geldi, benzine de gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından inceliyor ve "Benzine ve motorine indirim var mı?" sorusu sıkça soruluyor. Tam bu noktada dün... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T07:14+0300

2024-06-13T07:14+0300

2024-06-13T07:14+0300

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. 13 Haziran akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda gerilemesi ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle dikkatle takip ediliyor.Motorin grubunda, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruşluk bir fiyat artışı yapıldı. Bu artışla birlikte 13 Haziran itibariyle motorinin litre fiyatı İstanbul’da 40 lira 50 kuruş, Ankara’da 41 lira 58 kuruş ve İzmir'de 41 lira 93 kuruş oldu.Benzine zam var mı?Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Benzin fiyatlarının sabit kalması, araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatırken, motorin fiyatlarındaki artış özellikle ticari taşımacılık ve ulaştırma maliyetlerinde bir yükselişe neden olacak.

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