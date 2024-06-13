Çin’den tek taraflı yaptırımlarını sürdüren ABD’ye sert tepki: Buna artık bir son verin

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: İspanya halkı Filistinli kardeşlerimizin ve Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edindi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ne söylediyse hepsini yuttu. İsrail üzerinde ciddi bir etki yaratamadılar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/cinden-tek-tarafli-yaptirimlarini-surduren-abdye-sert-tepki-buna-artik-bir-son-verin-1084798034.html
Çin’den tek taraflı yaptırımlarını sürdüren ABD’ye sert tepki: Buna artık bir son verin
Çin’den tek taraflı yaptırımlarını sürdüren ABD’ye sert tepki: Buna artık bir son verin
Sputnik Türkiye
ABD’nin yasadışı tek taraflı yaptırımlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Pekin, Washington’dan Rusya ile bağlantılı olarak Çin'e yönelik tek taraflı yaptırım... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T11:42+0300
2024-06-13T12:26+0300
politika
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
rusya
yaptırım
abd yaptırım
ukrayna krizi
ekonomi
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084797877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05de9a60e33766f369715a12725f3e0e.jpg
Basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “ABD'nin yasadışı tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmayı derhal durdurmasında ısrar ediyoruz” ifadelerine yer verdiği konuşmasında, Pekin'in Çinli şirketlerin ve bireylerin meşru haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağının altını çizdi.Lin Jian, iç sorunları gün geçtikçe biriken ABD’nin diğer ülkelere müdahale etmek ve ayrım gözetmeksizin yasadışı yaptırım uygulamak yerine ülkesindeki ırk ayrımcılığı, silahlı şiddet ve uyuşturucunun yayılması gibi kronikleşmiş sorunları etkin bir şekilde çözmek için önlemler almasını tavsiye etti.Rusya ile ticareti nedeniyle yaptırım uygulayan Washington tarafından Çinli şirketlere getirilen yeni kısıtlamaları yorumlayan Jian, Çin'in her türlü yasadışı tek taraflı yaptırıma kesinlikle karşı olduğunu yinelediği konuşmasını şöyle sürdürdü:ABD’nin küresel ölçekte uyguladığı tek taraflı yaptırımların ciddi zararlara yol açtığını, aynı zamanda diğer ülkelerin güvenliğini de zayıflattığını dile getiren Lin Jian, bununla birlikte Rusya’ya askeri destek verdiğini iddia ettiği ülkelere yaptırım uygulayan ABD'nin Ukrayna'ya sürekli silah tedarik ettiğini hatırlatırken, çözülmesi adına herhangi bir sorumluluk üstlenmediği bu krizi yaptırım uygulamak için bir fırsat olarak kullandığını söyledi.Diplomat, "Ukrayna krizi söz konusu olduğunda, kimin diyalog çağrısı yaptığı ve barış istediği, kimin ise yangına körükle gittiği ve çatışmayı körüklediği uluslararası toplum tarafından açıkça bilinmektedir” diye ekledi.ABD'nin bir yandan Ukrayna'ya sürekli olarak silah ve mühimmat tedarik ettiğine, diğer yandan da barışın baltalanması ve krizin uzamasının sorumluluğunu başka ülkelere attığına dikkat çeken Çin Dışişleri Sözcüsü, krizi keyfi olarak yaptırım uygulamak ve diğer devletlere baskı yapmak için bir fırsat olarak kullanan ABD’nin, başını çektiği G7 ülkeleriyle birlikte sorumluluk almadığına da vurgu yaptı.Diplomat, "Çin ve Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini sürdürüyor, iki taraf da kendi iç mantığı ve önemli sürdürülebilirliği olan ve her iki ülkenin de çıkarına olan karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştiriyor" dedi.‘G7 ülkeleri çatışmanın çözümünde sorumluluk almalı’ABD’nin başını çektiği G7 ülkelerinin, üçüncü ülkeleri, Ukrayna'da devam etmekte olan çatışmanın çözümüne katkıda bulunmak yerine bu çatışmaya katılmakla suçladığını dile getiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “G7 ülkeleri, çatışmanın tarafı olmayan ülkelere karşı temelsiz suçlamalarda bulunmak yerine, durumu hafifletmek ve siyasi krizin çözümüne yönelik koşulları yaratmak adına pragmatik sorumluluk almalıdır" diye konuştu.ABD Hazine Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan Rusya karşıtı yeni yaptırımlar bilim, savunma, finans, enerji ve hatta kamu gibi çeşitli alanları kapsıyor. Washington, Rusya Federasyonu'ndaki herhangi bir kişiye yazılım ve bilişim hizmetleri sağlanmasını da yasaklıyor. ABD, ayrıca aralarında Sberbank ve VTB'nin de bulunduğu Rus finans kuruluşlarıyla işlem yapan yabancı bankaları da yaptırım uygulamakla tehdit ederken, Rusya karşıtı ikincil yaptırımlar, Wagner grubunun Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle iki vatandaşı listeye alınan Çin, Belarus ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsıyor.Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar sayesinde ABD’nin güç kazandığını, ancak yaptırım konusunda attığı adımlar nedeniyle küresel ekonomik aktivitede dolara yönelik güveni sarstığını ifade etmişti.ABD’nin küresel mali piyasalardaki tekel konumunu suistimal ettiğini kaydeden Putin, “Bu sömürüden ciddi paralar kazanıyorlar. Kamuya açık verilere göre, ABD'nin dünya ekonomisine 54.3 trilyon dolar borcu var” şeklinde konuştu.Putin, ABD’nin tüketiminin, üretim seviyesini yılda 1 trilyon dolar aştığını ve bunun da ‘yeni bir tür sömürgecilik’ olduğunu söyledi.Putin, yaptırım ve tüm engellere rağmen Rusya’nın dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaya devam ettiğine işaret ederek, Asya ile ticareti yüzde 60, Afrika ile yüzde 69 ve Latin Amerika ile yüzde 42 artırdıklarını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-rusya-ile-ticaret-yaptigi-gerekcesiyle-13-turk-sirketine-yaptirim-karari-aldi-1084797125.html
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084797877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0423f9f566a986f079f05b14c5e72929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, rusya, yaptırım, abd yaptırım, ukrayna krizi, ekonomi, türkiye
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, rusya, yaptırım, abd yaptırım, ukrayna krizi, ekonomi, türkiye

Çin’den tek taraflı yaptırımlarını sürdüren ABD’ye sert tepki: Buna artık bir son verin

11:42 13.06.2024 (güncellendi: 12:26 13.06.2024)
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden Çin
ABD Başkanı Joe Biden Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Abone ol
ABD’nin yasadışı tek taraflı yaptırımlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Pekin, Washington’dan Rusya ile bağlantılı olarak Çin'e yönelik tek taraflı yaptırım baskısını derhal durdurmasını talep etti.
Basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yasadışı tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmayı derhal durdurmasında ısrar ediyoruz” ifadelerine yer verdiği konuşmasında, Pekin'in Çinli şirketlerin ve bireylerin meşru haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağının altını çizdi.
Lin Jian, iç sorunları gün geçtikçe biriken ABD’nin diğer ülkelere müdahale etmek ve ayrım gözetmeksizin yasadışı yaptırım uygulamak yerine ülkesindeki ırk ayrımcılığı, silahlı şiddet ve uyuşturucunun yayılması gibi kronikleşmiş sorunları etkin bir şekilde çözmek için önlemler almasını tavsiye etti.
Rusya ile ticareti nedeniyle yaptırım uygulayan Washington tarafından Çinli şirketlere getirilen yeni kısıtlamaları yorumlayan Jian, Çin'in her türlü yasadışı tek taraflı yaptırıma kesinlikle karşı olduğunu yinelediği konuşmasını şöyle sürdürdü:
Çin ve Rusya, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini sürdürmekte, iki taraf da kendi iç mantığı ve önemli sürdürülebilirliği olan, aynı zamanda her iki ülkenin de çıkarını dikkate alan karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştirmektedir.
ABD’nin küresel ölçekte uyguladığı tek taraflı yaptırımların ciddi zararlara yol açtığını, aynı zamanda diğer ülkelerin güvenliğini de zayıflattığını dile getiren Lin Jian, bununla birlikte Rusya’ya askeri destek verdiğini iddia ettiği ülkelere yaptırım uygulayan ABD'nin Ukrayna'ya sürekli silah tedarik ettiğini hatırlatırken, çözülmesi adına herhangi bir sorumluluk üstlenmediği bu krizi yaptırım uygulamak için bir fırsat olarak kullandığını söyledi.
Diplomat, "Ukrayna krizi söz konusu olduğunda, kimin diyalog çağrısı yaptığı ve barış istediği, kimin ise yangına körükle gittiği ve çatışmayı körüklediği uluslararası toplum tarafından açıkça bilinmektedir” diye ekledi.
ABD'nin bir yandan Ukrayna'ya sürekli olarak silah ve mühimmat tedarik ettiğine, diğer yandan da barışın baltalanması ve krizin uzamasının sorumluluğunu başka ülkelere attığına dikkat çeken Çin Dışişleri Sözcüsü, krizi keyfi olarak yaptırım uygulamak ve diğer devletlere baskı yapmak için bir fırsat olarak kullanan ABD’nin, başını çektiği G7 ülkeleriyle birlikte sorumluluk almadığına da vurgu yaptı.
Diplomat, "Çin ve Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini sürdürüyor, iki taraf da kendi iç mantığı ve önemli sürdürülebilirliği olan ve her iki ülkenin de çıkarına olan karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştiriyor" dedi.

‘G7 ülkeleri çatışmanın çözümünde sorumluluk almalı’

ABD’nin başını çektiği G7 ülkelerinin, üçüncü ülkeleri, Ukrayna'da devam etmekte olan çatışmanın çözümüne katkıda bulunmak yerine bu çatışmaya katılmakla suçladığını dile getiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “G7 ülkeleri, çatışmanın tarafı olmayan ülkelere karşı temelsiz suçlamalarda bulunmak yerine, durumu hafifletmek ve siyasi krizin çözümüne yönelik koşulları yaratmak adına pragmatik sorumluluk almalıdır" diye konuştu.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan Rusya karşıtı yeni yaptırımlar bilim, savunma, finans, enerji ve hatta kamu gibi çeşitli alanları kapsıyor.
Washington, Rusya Federasyonu'ndaki herhangi bir kişiye yazılım ve bilişim hizmetleri sağlanmasını da yasaklıyor.
ABD, ayrıca aralarında Sberbank ve VTB'nin de bulunduğu Rus finans kuruluşlarıyla işlem yapan yabancı bankaları da yaptırım uygulamakla tehdit ederken, Rusya karşıtı ikincil yaptırımlar, Wagner grubunun Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle iki vatandaşı listeye alınan Çin, Belarus ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsıyor.
Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar sayesinde ABD’nin güç kazandığını, ancak yaptırım konusunda attığı adımlar nedeniyle küresel ekonomik aktivitede dolara yönelik güveni sarstığını ifade etmişti.
ABD’nin küresel mali piyasalardaki tekel konumunu suistimal ettiğini kaydeden Putin, “Bu sömürüden ciddi paralar kazanıyorlar. Kamuya açık verilere göre, ABD'nin dünya ekonomisine 54.3 trilyon dolar borcu var” şeklinde konuştu.
Putin, ABD’nin tüketiminin, üretim seviyesini yılda 1 trilyon dolar aştığını ve bunun da ‘yeni bir tür sömürgecilik’ olduğunu söyledi.
Putin, yaptırım ve tüm engellere rağmen Rusya’nın dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaya devam ettiğine işaret ederek, Asya ile ticareti yüzde 60, Afrika ile yüzde 69 ve Latin Amerika ile yüzde 42 artırdıklarını sözlerine ekledi.
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
EKONOMİ
ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала