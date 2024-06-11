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Çin: Üçüncü ülkeler, Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğimize karışamaz
Çin: Üçüncü ülkeler, Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğimize karışamaz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, üçüncü ülkelerin Pekin ve Moskova arasındaki ticari ve ekonomik bağları bozmaya çalışmaması gerektiğini belirtti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T15:29+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian günlün basın toplantısında, “Çin hiçbir gayri meşru tek taraflı yaptırımı asla kabul etmeyecek. Üçüncü taraflar, Çin ve Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik işbirliğini bozmaya çalışmamalı veya bu işbirliğine müdahale etmemeli” ifadesini kullandı.Lin, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için önlem alacaklarını kaydetti.AB’nin elektrikli araçlara ek vergi planına tepkiSözcü Lin Jian, Beijing’in AB’nin Çin menşeli elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatması konusundaki tutumunu defalarca aktardığını da hatırlatarak, bu soruşturmanın ticarette korumacılığın bir yansıması olduğunu belirtti.Lin, ayrıca söz konusu ek verginin hayata geçirilmesi durumunda Çin’in kendi yasal haklarını korumak için gerekli tüm tedbirlere başvuracağını kaydetti.Reuters haber ajansı geçen hafta, G7 ülkelerinin, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Çin’in küçük bankalarına “sert uyarı” yapabileceğini bildirdi. Ayrıca 13-15 Haziran’da İtalya’da yapılacak G7 Zirvesi’nde, Rusya ve Çin arasında aktif olarak gelişen ticaretin oluşturduğu tehdidi ele alınacağı belirtildi. Zirvenin ardından Çinli bankalara ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.ABD ve G7 ülkelerinin, zirve sırasında küçük bankalara karşı yaptırım ilan etmeyeceği tahmin edilirken uyarının Çin’in büyük kredi kuruluşlarını kapsamayacağını kaydedildi.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Washington ve ortaklarının “Rusya’nın Batı yaptırımlarını aşma fırsatlarını azaltmak” için banka ve finans kuruluşlarına yönelik ikincil kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazır olduğu bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Moskova-Pekin ticaretine müdahale etme planlarını bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilere müdahale olarak gördüklerini açıklamıştı. Zaharova, yaptırım tehditlerinin Rusya’yı Çin’le karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinden vazgeçmeye zorlamayacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ab-cin-menseli-elektrikli-otomobillere-ek-vergi-getirmeye-hazirlaniyor-1084722905.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, rusya, ekonomi, çin halk cumhuriyeti

Çin: Üçüncü ülkeler, Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğimize karışamaz

15:29 11.06.2024
© Sputnik / Сергей БобылевPutin Şi Cinping
Putin Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, üçüncü ülkelerin Pekin ve Moskova arasındaki ticari ve ekonomik bağları bozmaya çalışmaması gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian günlün basın toplantısında, “Çin hiçbir gayri meşru tek taraflı yaptırımı asla kabul etmeyecek. Üçüncü taraflar, Çin ve Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik işbirliğini bozmaya çalışmamalı veya bu işbirliğine müdahale etmemeli” ifadesini kullandı.
Lin, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için önlem alacaklarını kaydetti.

AB’nin elektrikli araçlara ek vergi planına tepki

Sözcü Lin Jian, Beijing’in AB’nin Çin menşeli elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatması konusundaki tutumunu defalarca aktardığını da hatırlatarak, bu soruşturmanın ticarette korumacılığın bir yansıması olduğunu belirtti.
Lin, ayrıca söz konusu ek verginin hayata geçirilmesi durumunda Çin’in kendi yasal haklarını korumak için gerekli tüm tedbirlere başvuracağını kaydetti.
Reuters haber ajansı geçen hafta, G7 ülkelerinin, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Çin’in küçük bankalarına “sert uyarı” yapabileceğini bildirdi.
Ayrıca 13-15 Haziran’da İtalya’da yapılacak G7 Zirvesi’nde, Rusya ve Çin arasında aktif olarak gelişen ticaretin oluşturduğu tehdidi ele alınacağı belirtildi.
Zirvenin ardından Çinli bankalara ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
ABD ve G7 ülkelerinin, zirve sırasında küçük bankalara karşı yaptırım ilan etmeyeceği tahmin edilirken uyarının Çin’in büyük kredi kuruluşlarını kapsamayacağını kaydedildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Washington ve ortaklarının “Rusya’nın Batı yaptırımlarını aşma fırsatlarını azaltmak” için banka ve finans kuruluşlarına yönelik ikincil kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazır olduğu bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Moskova-Pekin ticaretine müdahale etme planlarını bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilere müdahale olarak gördüklerini açıklamıştı. Zaharova, yaptırım tehditlerinin Rusya’yı Çin’le karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinden vazgeçmeye zorlamayacağını kaydetmişti.
Çin otomobil üretim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
EKONOMİ
AB, Çin menşeli elektrikli otomobillere ek vergi getirmeye hazırlanıyor
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