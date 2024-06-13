https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-simsek-borsaya-yonelik-taslak-vergi-calismasini-bir-sureligine-erteliyoruz-1084822854.html

Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz

Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiğini duyurdu. Şimşek, "Vergide etkinliği ve... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T18:53+0300

2024-06-13T18:53+0300

2024-06-13T19:09+0300

türkiye

mehmet şimşek

vergi

tbmm

adalet

son dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" duyurusunda bulundu.Bakan Şimşek "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ak-partiden-ozgur-ozelin-cumhur-ittifaki-aciklamasina-yanit-saygisiz-bir-siyasi-saldirganlik-1084809377.html

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mehmet şimşek, vergi, tbmm, adalet, son dakika