https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-simsek-borsaya-yonelik-taslak-vergi-calismasini-bir-sureligine-erteliyoruz-1084822854.html
Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz
Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiğini duyurdu. Şimşek, "Vergide etkinliği ve... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T18:53+0300
2024-06-13T18:53+0300
2024-06-13T19:09+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" duyurusunda bulundu.Bakan Şimşek "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ak-partiden-ozgur-ozelin-cumhur-ittifaki-aciklamasina-yanit-saygisiz-bir-siyasi-saldirganlik-1084809377.html
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mehmet şimşek, vergi, tbmm, adalet, son dakika
mehmet şimşek, vergi, tbmm, adalet, son dakika
Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz
18:53 13.06.2024 (güncellendi: 19:09 13.06.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiğini duyurdu. Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" duyurusunda bulundu.
Bakan Şimşek "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak" dedi.