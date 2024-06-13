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AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı açıklamasına yanıt: 'Saygısız bir siyasi saldırganlık'
AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı açıklamasına yanıt: 'Saygısız bir siyasi saldırganlık'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt vererek Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı X'ten yptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.Çelik verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:
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ak parti, ömer çelik, özgür özel, cumhur ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
ak parti, ömer çelik, özgür özel, cumhur ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı açıklamasına yanıt: 'Saygısız bir siyasi saldırganlık'

16:03 13.06.2024 (güncellendi: 16:05 13.06.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt vererek Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunun düşünülmesinin beyhude bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı X'ten yptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.
Çelik verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:
CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn. Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn. Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel'den Bahçeli'ye yanıt: 'Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var'
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