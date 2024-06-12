https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/yunanistanda-korkutan-depremler-ardi-ardina-yasandi-1084747865.html
Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı
Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T07:34+0300
2024-06-12T07:34+0300
2024-06-12T07:35+0300
yunanistan
deprem
dünya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
duyuru
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ege bölgesi
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Yunanistan'da peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'de de hissedildi. AFAD, Yunanistan'daki depremleri resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.AFAD'ın deprem paylaşımlarıAFAD, depremlerle ilgili yaptığı paylaşımlarda şu bilgilere yer verdi:Komşu ülkede yaşanan depremlerin, özellikle Ege Bölgesi'nde hissedildiği belirtildi. AFAD, depremlerle ilgili detaylı bilgi vermeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/politik-dengeler-degisiyor-avrupa-parlamentosunda-siyasi-deprem-yasanirken-turk-partisi-1-oldu-1084676484.html
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son depremler
Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı
07:34 12.06.2024 (güncellendi: 07:35 12.06.2024)
Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yunanistan'da peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'de de hissedildi. AFAD, Yunanistan'daki depremleri resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.
AFAD'ın deprem paylaşımları
AFAD, depremlerle ilgili yaptığı paylaşımlarda şu bilgilere yer verdi:
İlk Deprem:
Saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde.
İkinci Deprem:
Saat 21.00'da 4.2 büyüklüğünde.
Üçüncü Deprem:
Saat 22.08'de 4.3 büyüklüğünde.
Komşu ülkede yaşanan depremlerin, özellikle Ege Bölgesi'nde hissedildiği belirtildi. AFAD, depremlerle ilgili detaylı bilgi vermeye devam ediyor.