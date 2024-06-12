https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/yunanistanda-korkutan-depremler-ardi-ardina-yasandi-1084747865.html

Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı

Yunanistan'da korkutan depremler: Ardı ardına yaşandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T07:34+0300

2024-06-12T07:34+0300

2024-06-12T07:35+0300

yunanistan

deprem

dünya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

duyuru

son depremler

ege

ege bölgesi

ege denizi

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Yunanistan'da peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'de de hissedildi. AFAD, Yunanistan'daki depremleri resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde ve üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.AFAD'ın deprem paylaşımlarıAFAD, depremlerle ilgili yaptığı paylaşımlarda şu bilgilere yer verdi:Komşu ülkede yaşanan depremlerin, özellikle Ege Bölgesi'nde hissedildiği belirtildi. AFAD, depremlerle ilgili detaylı bilgi vermeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/politik-dengeler-degisiyor-avrupa-parlamentosunda-siyasi-deprem-yasanirken-turk-partisi-1-oldu-1084676484.html

yunanistan

ege

ege bölgesi

ege denizi

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