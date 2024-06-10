https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/politik-dengeler-degisiyor-avrupa-parlamentosunda-siyasi-deprem-yasanirken-turk-partisi-1-oldu-1084676484.html
Politik dengeler değişiyor: Avrupa Parlamentosu'nda siyasi deprem yaşanırken Türk partisi 1. oldu
Politik dengeler değişiyor: Avrupa Parlamentosu'nda siyasi deprem yaşanırken Türk partisi 1. oldu
Sputnik Türkiye
Pazar gecesi sona eren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, kıta genelinde önemli politik değişikliklere neden oldu. Birçok ülkede 'milliyetçi ve muhafazakar'... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T10:46+0300
2024-06-10T10:46+0300
2024-06-10T10:47+0300
dostluk eşitlik barış partisi (deb)
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
avrupa
dünya
ap
avrupa parlamentosu (ap)
seçim
erken seçim
fransa
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AP seçimlerinin ilk ve en dikkat çekici sonuçlarından biri, Fransa'da erken seçim kararının alınması olmuştu. Fransız basını ise "Avrupa'da büyük manevralar başladı" başlığını kullanarak Macron'un erken seçime gittiğini hatırlattı.Tam bu sırada ise Belçika'da yapılan genel seçimlerin sonucunda ise Başbakan Alexander De Croo'nun partisi hezimet yaşadı. Yenilgisini kabul eden De Croo istifa etti.Politik dengelerin tamamen değiştiğinin görüldüğü Avrupa'daki parlamento seçimlerinde bir ilk daha yaşandı. Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin kurduğu DEB Partisi, AP seçimlerinde büyük bir başarı elde etti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop ilinde yüzde 36, İskeçe ilinde ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu. Bu sonuçlar, DEB Partisi'ni bölgedeki en güçlü siyasi hareketlerden biri haline getirdi.Seçim Barajının Kaldırılması TalebiBatı Trakya Türkleri, siyasi temsil edilmelerini engelleyen yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını talep ediyor. DEB Partisi'nin elde ettiği başarı, bu talebin daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açtı. Parti yetkilileri, seçim barajının kaldırılması halinde Türklerin siyasi temsiliyetinin daha adil ve demokratik olacağını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-parlamentosu-secimlerinde-ilk-sonuclar-belli-oldu-1084673269.html
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dostluk eşitlik barış partisi (deb), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, avrupa, ap, avrupa parlamentosu (ap), seçim, erken seçim, fransa, emmanuel macron, meclisin feshi, belçika, istifa
dostluk eşitlik barış partisi (deb), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, avrupa, ap, avrupa parlamentosu (ap), seçim, erken seçim, fransa, emmanuel macron, meclisin feshi, belçika, istifa
Politik dengeler değişiyor: Avrupa Parlamentosu'nda siyasi deprem yaşanırken Türk partisi 1. oldu
10:46 10.06.2024 (güncellendi: 10:47 10.06.2024)
Pazar gecesi sona eren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri, kıta genelinde önemli politik değişikliklere neden oldu. Birçok ülkede 'milliyetçi ve muhafazakar' olduğunu açıklayan partilerin kazandığı seçimlerin ardından Fransa'da erken seçim kararı alınırken, Yunanistan'da Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi büyük başarı elde etti.
AP seçimlerinin ilk ve en dikkat çekici sonuçlarından biri, Fransa'da erken seçim kararının alınması olmuştu. Fransız basını ise "Avrupa'da büyük manevralar başladı" başlığını kullanarak Macron'un erken seçime gittiğini hatırlattı.
Tam bu sırada ise Belçika'da yapılan genel seçimlerin sonucunda ise Başbakan Alexander De Croo'nun partisi hezimet yaşadı. Yenilgisini kabul eden De Croo istifa etti.
Politik dengelerin tamamen değiştiğinin görüldüğü Avrupa'daki parlamento seçimlerinde bir ilk daha yaşandı. Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin kurduğu DEB Partisi, AP seçimlerinde büyük bir başarı elde etti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop ilinde yüzde 36, İskeçe ilinde ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu. Bu sonuçlar, DEB Partisi'ni bölgedeki en güçlü siyasi hareketlerden biri haline getirdi.
Seçim Barajının Kaldırılması Talebi
Batı Trakya Türkleri, siyasi temsil edilmelerini engelleyen yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını talep ediyor. DEB Partisi'nin elde ettiği başarı, bu talebin daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açtı. Parti yetkilileri, seçim barajının kaldırılması halinde Türklerin siyasi temsiliyetinin daha adil ve demokratik olacağını savunuyor.