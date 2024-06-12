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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/berlinin-kieve-rusyaya-karsi-alman-silahlarini-kullanma-iznine-natodan-tam-destek-1084756638.html
Berlin’in Kiev’e Rusya’ya karşı Alman silahlarını kullanma iznine NATO'dan tam destek
Berlin’in Kiev’e Rusya’ya karşı Alman silahlarını kullanma iznine NATO'dan tam destek
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman makamlarının Rus ordusunun ilerlediği Harkov bölgesinde ‘Rusya'ya karşı savunma amacıyla’ Alman silahlarının... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:35+0300
2024-06-12T11:45+0300
ukrayna krizi
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Bu desteğini, Alman DPA haber ajansına verdiği demecinde dile getiren Stoltenberg, ajansın ‘Batı’nın yolladığı silahların Rusya'ya karşı kullanılıp kullanılmadığı’ sorusuna verdiği yanıtında, “Ukrayna'nın bu silahları, özellikle de Ukrayna yakınlarındaki askeri hedeflere karşı kullanmasına izin vermek mantıklı” ifadelerini kullandı.Almanya hükümeti, Ukrayna’ya gönderilen silahların Harkov Bölgesi yakınlarında kullanılabileceğini doğrularken, kabine sözcüsü Steffen Hebeestreit, “Son haftalarda Rusya'nın, özellikle Harkov bölgesi olmak üzere yakın sınır bölgelerinden kendi topraklarından saldırılar hazırladığını, koordine ettiğini ve uyguladığını” iddia etti.Hebeestreit, uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşı savunmak için Batı silahlarını kullanılabileceğini söyledi.Hebeestreit bunun Almanya tarafından tedarik edilen silahlar için de geçerli olduğunu vurgularken, Alman hükümetinin Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ‘Rusya'ya karşı savunma için’ Alman silahlarını kullanılmasının Almanya'yı çatışmanın bir tarafı haline getirdiğine inanmadığını sözlerine ekledi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden’ın karşı batarya savaşı sırasında ABD silahlarının Rus topraklarına saldırma olasılığını kabul ettiğini doğrulamıştı.The New York Times'a göre karar 30 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.Bu kararı değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın Ukrayna'ya tedarik edilen tüm uzun menzilli silahların zaten ‘doğrudan NATO ülkelerinin askerleri tarafından kullanıldığını’ varsaydığını yazarken, “Bu herhangi bir şekilde askeri yardım değil, Rusya Federasyonu'na karşı doğrudan savaşa katılımdır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-almanya-yine-ikiye-bolunuyor-1084754255.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, berlin, olaf scholz, askeri yardım

Berlin’in Kiev’e Rusya’ya karşı Alman silahlarını kullanma iznine NATO'dan tam destek

11:35 12.06.2024 (güncellendi: 11:45 12.06.2024)
© AFP 2023 / ODD ANDERSENNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Olaf Scholz ile
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Olaf Scholz ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman makamlarının Rus ordusunun ilerlediği Harkov bölgesinde ‘Rusya'ya karşı savunma amacıyla’ Alman silahlarının kullanılmasına izin verme kararını destekledi.
Bu desteğini, Alman DPA haber ajansına verdiği demecinde dile getiren Stoltenberg, ajansın ‘Batı’nın yolladığı silahların Rusya'ya karşı kullanılıp kullanılmadığı’ sorusuna verdiği yanıtında, “Ukrayna'nın bu silahları, özellikle de Ukrayna yakınlarındaki askeri hedeflere karşı kullanmasına izin vermek mantıklı” ifadelerini kullandı.
Almanya hükümeti, Ukrayna’ya gönderilen silahların Harkov Bölgesi yakınlarında kullanılabileceğini doğrularken, kabine sözcüsü Steffen Hebeestreit,Son haftalarda Rusya'nın, özellikle Harkov bölgesi olmak üzere yakın sınır bölgelerinden kendi topraklarından saldırılar hazırladığını, koordine ettiğini ve uyguladığını” iddia etti.
Hebeestreit, uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşı savunmak için Batı silahlarını kullanılabileceğini söyledi.
Hebeestreit bunun Almanya tarafından tedarik edilen silahlar için de geçerli olduğunu vurgularken, Alman hükümetinin Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ‘Rusya'ya karşı savunma için’ Alman silahlarını kullanılmasının Almanya'yı çatışmanın bir tarafı haline getirdiğine inanmadığını sözlerine ekledi.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden’ın karşı batarya savaşı sırasında ABD silahlarının Rus topraklarına saldırma olasılığını kabul ettiğini doğrulamıştı.
The New York Times'a göre karar 30 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.
Bu kararı değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın Ukrayna'ya tedarik edilen tüm uzun menzilli silahların zaten ‘doğrudan NATO ülkelerinin askerleri tarafından kullanıldığını’ varsaydığını yazarken, “Bu herhangi bir şekilde askeri yardım değil, Rusya Federasyonu'na karşı doğrudan savaşa katılımdır” ifadelerini kullandı.
Georgiy Muradov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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