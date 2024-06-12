https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/berlinin-kieve-rusyaya-karsi-alman-silahlarini-kullanma-iznine-natodan-tam-destek-1084756638.html

Berlin’in Kiev’e Rusya’ya karşı Alman silahlarını kullanma iznine NATO'dan tam destek

Berlin’in Kiev’e Rusya’ya karşı Alman silahlarını kullanma iznine NATO'dan tam destek

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman makamlarının Rus ordusunun ilerlediği Harkov bölgesinde ‘Rusya'ya karşı savunma amacıyla’ Alman silahlarının... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T11:35+0300

2024-06-12T11:35+0300

2024-06-12T11:45+0300

ukrayna krizi

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

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ukrayna

ukrayna ordusu

harkov

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olaf scholz

askeri yardım

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Bu desteğini, Alman DPA haber ajansına verdiği demecinde dile getiren Stoltenberg, ajansın ‘Batı’nın yolladığı silahların Rusya'ya karşı kullanılıp kullanılmadığı’ sorusuna verdiği yanıtında, “Ukrayna'nın bu silahları, özellikle de Ukrayna yakınlarındaki askeri hedeflere karşı kullanmasına izin vermek mantıklı” ifadelerini kullandı.Almanya hükümeti, Ukrayna’ya gönderilen silahların Harkov Bölgesi yakınlarında kullanılabileceğini doğrularken, kabine sözcüsü Steffen Hebeestreit, “Son haftalarda Rusya'nın, özellikle Harkov bölgesi olmak üzere yakın sınır bölgelerinden kendi topraklarından saldırılar hazırladığını, koordine ettiğini ve uyguladığını” iddia etti.Hebeestreit, uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşı savunmak için Batı silahlarını kullanılabileceğini söyledi.Hebeestreit bunun Almanya tarafından tedarik edilen silahlar için de geçerli olduğunu vurgularken, Alman hükümetinin Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ‘Rusya'ya karşı savunma için’ Alman silahlarını kullanılmasının Almanya'yı çatışmanın bir tarafı haline getirdiğine inanmadığını sözlerine ekledi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden’ın karşı batarya savaşı sırasında ABD silahlarının Rus topraklarına saldırma olasılığını kabul ettiğini doğrulamıştı.The New York Times'a göre karar 30 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.Bu kararı değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın Ukrayna'ya tedarik edilen tüm uzun menzilli silahların zaten ‘doğrudan NATO ülkelerinin askerleri tarafından kullanıldığını’ varsaydığını yazarken, “Bu herhangi bir şekilde askeri yardım değil, Rusya Federasyonu'na karşı doğrudan savaşa katılımdır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-almanya-yine-ikiye-bolunuyor-1084754255.html

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, berlin, olaf scholz, askeri yardım