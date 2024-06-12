https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/irfan-can-kahvecinin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1084780268.html
İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda, Polonya ile oynanan özel maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun günlük olarak... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T23:53+0300
2024-06-12T23:53+0300
2024-06-12T23:53+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.İrfan Can Kahveci, milli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230503/irfan-can-kahveciye-2-mac-ceza-1070525020.html
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irfan can kahveci, euro 2024'te olacak mı? irfan can kahveci'nin sağlığı nasıl, irfan can kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama, irfan can kahveci'de milli takımın maçlarında yer alacak mı?
irfan can kahveci, euro 2024'te olacak mı? irfan can kahveci'nin sağlığı nasıl, irfan can kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama, irfan can kahveci'de milli takımın maçlarında yer alacak mı?
İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda, Polonya ile oynanan özel maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun günlük olarak takip edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.
İrfan Can Kahveci, milli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştı.