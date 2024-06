https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/irfan-can-kahvecinin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1084780268.html

İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda, Polonya ile oynanan özel maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun günlük olarak... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.İrfan Can Kahveci, milli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştı.

