https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cinli-araclara-yuzde-40-ek-vergi-yolda-araba-fiyatlarina-ne-kadar-zam-gelecek-en-ucuzu-hangisi-1084748498.html
Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?
Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?
Sputnik Türkiye
Çin'den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Böylece toplamda yüzde 50'lik bir vergi oranı söz konusu olacak. Uzmanı, bu... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:01+0300
2024-06-12T08:01+0300
2024-06-12T08:01+0300
ekonomi
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Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni bir gümrük vergisi düzenlemesi getirildi. Buna göre, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, Türkiye’nin Çin’den yaptığı 1 milyar dolarlık otomotiv ithalatını etkileyecek. Son yıllarda hızlı bir şekilde Türkiye ve Avrupa pazarına giren Çinli araç markaları, bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecek.Uzmanı anlattı: 'Çinli araç markaları uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend'İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Ertemel, Çinli araç markalarının uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend haline geldiğini belirtti.'Ek vergi bekleniyordu'Ertemel, Çinli markaların uygun işçilik maliyetleri ve büyük bütçelerle rekabet açısından avantajlı olduklarını, ancak bu durumun piyasa dengeleri açısından tehdit olarak görüldüğünü ifade etti. Avrupa ve ABD'de benzer ek vergilerin getirilmesinin öngörülen bir durum olduğunu belirtti.Türkiye'de üretim fabrikası kurulur mu?Ertemel, Çinli markaların Türkiye’ye yatırım yapmaları durumunda bu ve benzeri ek vergilerin uygulanmayabileceğini söyledi. Üretim merkezlerinin Türkiye’de kurulmasının, ek vergi uygulamalarının önüne geçebileceğini belirtti.Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek?Ertemel’e göre, Çinli araçlara getirilen ek vergi sonrası araç fiyatlarında ortalama 250-300 bin TL’lik bir artış bekleniyor. Yeni vergi düzenlemesinin 7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği ve bu tarihten önce araç almanın bir fırsat olabileceği vurgulandı. Ancak Ertemel, sadece bütçe ve ihtiyaç dahilinde otomobil alınmasını tavsiye ediyor.İkinci el ve yedek parça sorunu olmayacakMilliyet'in haberine göre Ertemel, Çinli markaların yedek parça temininde sorun yaşamayacağını, zira Çin'in dünya genelinde birçok markaya üretim yaptığına dikkat çekti. Çinli markaların Türkiye’de ikinci el piyasasında da talep görmeye devam edeceğini belirtti.Türkiye’de en çok talep gören çinli modellerTürkiye’de en çok talep gören Çin menşeli marka Chery. Onu MG takip ediyor. Fiyatların başlangıç seviyesi ise şu an için 1.350.000 TL civarında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hazine-ve-maliye-bakanliginin-hesabindan-yanlislikla-paylasim-yapildi-aha-ona-da-vergi-kesecek-1084747333.html
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çinli araçlara ek vergi, çinli araçlara vergi, çinli araba markaları, chery marka modeller, chery araba fiyatları, mg araba modelleri
çinli araçlara ek vergi, çinli araçlara vergi, çinli araba markaları, chery marka modeller, chery araba fiyatları, mg araba modelleri
Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?
Çin'den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Böylece toplamda yüzde 50'lik bir vergi oranı söz konusu olacak. Uzmanı, bu yeni vergi düzenlemesi öncesinde Çinli araç almanın bir fırsat olup olmadığını ve getirilen ek verginin araç fiyatlarına nasıl yansıyacağını açıkladı.
Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni bir gümrük vergisi düzenlemesi getirildi. Buna göre, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, Türkiye’nin Çin’den yaptığı 1 milyar dolarlık otomotiv ithalatını etkileyecek. Son yıllarda hızlı bir şekilde Türkiye ve Avrupa pazarına giren Çinli araç markaları, bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecek.
Uzmanı anlattı: 'Çinli araç markaları uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Ertemel, Çinli araç markalarının uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend haline geldiğini belirtti.
Ertemel, Çinli markaların uygun işçilik maliyetleri ve büyük bütçelerle rekabet açısından avantajlı olduklarını, ancak bu durumun piyasa dengeleri açısından tehdit olarak görüldüğünü ifade etti. Avrupa ve ABD'de benzer ek vergilerin getirilmesinin öngörülen bir durum olduğunu belirtti.
Türkiye'de üretim fabrikası kurulur mu?
Ertemel, Çinli markaların Türkiye’ye yatırım yapmaları durumunda bu ve benzeri ek vergilerin uygulanmayabileceğini söyledi. Üretim merkezlerinin Türkiye’de kurulmasının, ek vergi uygulamalarının önüne geçebileceğini belirtti.
Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek?
Ertemel’e göre, Çinli araçlara getirilen ek vergi sonrası araç fiyatlarında ortalama 250-300 bin TL’lik bir artış bekleniyor. Yeni vergi düzenlemesinin 7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği ve bu tarihten önce araç almanın bir fırsat olabileceği vurgulandı. Ancak Ertemel, sadece bütçe ve ihtiyaç dahilinde otomobil alınmasını tavsiye ediyor.
İkinci el ve yedek parça sorunu olmayacak
Milliyet'in haberine göre Ertemel, Çinli markaların yedek parça temininde sorun yaşamayacağını, zira Çin'in dünya genelinde birçok markaya üretim yaptığına dikkat çekti. Çinli markaların Türkiye’de ikinci el piyasasında da talep görmeye devam edeceğini belirtti.
Türkiye’de en çok talep gören çinli modeller
Türkiye’de en çok talep gören Çin menşeli marka Chery. Onu MG takip ediyor. Fiyatların başlangıç seviyesi ise şu an için 1.350.000 TL civarında.