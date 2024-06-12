Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:27
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
19:15
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cinli-araclara-yuzde-40-ek-vergi-yolda-araba-fiyatlarina-ne-kadar-zam-gelecek-en-ucuzu-hangisi-1084748498.html
Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?
Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?
Sputnik Türkiye
Çin'den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Böylece toplamda yüzde 50'lik bir vergi oranı söz konusu olacak. Uzmanı, bu... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:01+0300
2024-06-12T08:01+0300
ekonomi
çinli
araba
ikinci el araba satıcısı
araç
otomobil
ikinci el otomobil
ikinci el
ikinci el
sıfır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5bce25df8a7cd7c71b165a21438e1f80.jpg
Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni bir gümrük vergisi düzenlemesi getirildi. Buna göre, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, Türkiye’nin Çin’den yaptığı 1 milyar dolarlık otomotiv ithalatını etkileyecek. Son yıllarda hızlı bir şekilde Türkiye ve Avrupa pazarına giren Çinli araç markaları, bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecek.Uzmanı anlattı: 'Çinli araç markaları uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend'İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Ertemel, Çinli araç markalarının uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend haline geldiğini belirtti.'Ek vergi bekleniyordu'Ertemel, Çinli markaların uygun işçilik maliyetleri ve büyük bütçelerle rekabet açısından avantajlı olduklarını, ancak bu durumun piyasa dengeleri açısından tehdit olarak görüldüğünü ifade etti. Avrupa ve ABD'de benzer ek vergilerin getirilmesinin öngörülen bir durum olduğunu belirtti.Türkiye'de üretim fabrikası kurulur mu?Ertemel, Çinli markaların Türkiye’ye yatırım yapmaları durumunda bu ve benzeri ek vergilerin uygulanmayabileceğini söyledi. Üretim merkezlerinin Türkiye’de kurulmasının, ek vergi uygulamalarının önüne geçebileceğini belirtti.Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek?Ertemel’e göre, Çinli araçlara getirilen ek vergi sonrası araç fiyatlarında ortalama 250-300 bin TL’lik bir artış bekleniyor. Yeni vergi düzenlemesinin 7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği ve bu tarihten önce araç almanın bir fırsat olabileceği vurgulandı. Ancak Ertemel, sadece bütçe ve ihtiyaç dahilinde otomobil alınmasını tavsiye ediyor.İkinci el ve yedek parça sorunu olmayacakMilliyet'in haberine göre Ertemel, Çinli markaların yedek parça temininde sorun yaşamayacağını, zira Çin'in dünya genelinde birçok markaya üretim yaptığına dikkat çekti. Çinli markaların Türkiye’de ikinci el piyasasında da talep görmeye devam edeceğini belirtti.Türkiye’de en çok talep gören çinli modellerTürkiye’de en çok talep gören Çin menşeli marka Chery. Onu MG takip ediyor. Fiyatların başlangıç seviyesi ise şu an için 1.350.000 TL civarında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hazine-ve-maliye-bakanliginin-hesabindan-yanlislikla-paylasim-yapildi-aha-ona-da-vergi-kesecek-1084747333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd6c27c9560e1e52225bb2a2ee7f1abe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çinli araçlara ek vergi, çinli araçlara vergi, çinli araba markaları, chery marka modeller, chery araba fiyatları, mg araba modelleri
çinli araçlara ek vergi, çinli araçlara vergi, çinli araba markaları, chery marka modeller, chery araba fiyatları, mg araba modelleri

Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?

08:01 12.06.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA
Abone ol
Çin'den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Böylece toplamda yüzde 50'lik bir vergi oranı söz konusu olacak. Uzmanı, bu yeni vergi düzenlemesi öncesinde Çinli araç almanın bir fırsat olup olmadığını ve getirilen ek verginin araç fiyatlarına nasıl yansıyacağını açıkladı.
Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni bir gümrük vergisi düzenlemesi getirildi. Buna göre, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar, Türkiye’nin Çin’den yaptığı 1 milyar dolarlık otomotiv ithalatını etkileyecek. Son yıllarda hızlı bir şekilde Türkiye ve Avrupa pazarına giren Çinli araç markaları, bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecek.

Uzmanı anlattı: 'Çinli araç markaları uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend'

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni vergi düzenlemesinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Ertemel, Çinli araç markalarının uygun fiyat ve kalite dengesi sayesinde yükselen bir trend haline geldiğini belirtti.

'Ek vergi bekleniyordu'

Ertemel, Çinli markaların uygun işçilik maliyetleri ve büyük bütçelerle rekabet açısından avantajlı olduklarını, ancak bu durumun piyasa dengeleri açısından tehdit olarak görüldüğünü ifade etti. Avrupa ve ABD'de benzer ek vergilerin getirilmesinin öngörülen bir durum olduğunu belirtti.

Türkiye'de üretim fabrikası kurulur mu?

Ertemel, Çinli markaların Türkiye’ye yatırım yapmaları durumunda bu ve benzeri ek vergilerin uygulanmayabileceğini söyledi. Üretim merkezlerinin Türkiye’de kurulmasının, ek vergi uygulamalarının önüne geçebileceğini belirtti.

Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

Ertemel’e göre, Çinli araçlara getirilen ek vergi sonrası araç fiyatlarında ortalama 250-300 bin TL’lik bir artış bekleniyor. Yeni vergi düzenlemesinin 7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği ve bu tarihten önce araç almanın bir fırsat olabileceği vurgulandı. Ancak Ertemel, sadece bütçe ve ihtiyaç dahilinde otomobil alınmasını tavsiye ediyor.

İkinci el ve yedek parça sorunu olmayacak

Milliyet'in haberine göre Ertemel, Çinli markaların yedek parça temininde sorun yaşamayacağını, zira Çin'in dünya genelinde birçok markaya üretim yaptığına dikkat çekti. Çinli markaların Türkiye’de ikinci el piyasasında da talep görmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye’de en çok talep gören çinli modeller

Türkiye’de en çok talep gören Çin menşeli marka Chery. Onu MG takip ediyor. Fiyatların başlangıç seviyesi ise şu an için 1.350.000 TL civarında.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yanlışlıkla paylaşım yapıldı: 'Aha ona da vergi kesecek'
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала