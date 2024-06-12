https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hazine-ve-maliye-bakanliginin-hesabindan-yanlislikla-paylasim-yapildi-aha-ona-da-vergi-kesecek-1084747333.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yanlışlıkla paylaşım yapıldı: 'Aha ona da vergi kesecek'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yanlışlıkla paylaşım yapıldı: 'Aha ona da vergi kesecek'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir retweet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kişinin "Aha ona da vergi kesecek"... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T07:01+0300
2024-06-12T07:01+0300
2024-06-12T07:01+0300
vergi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
ekonomi
ajay banga
dünya bankası
sosyal medya
paylaşım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7a988ea9b0373a0ca8c53b76b1e96390.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X (eski adıyla Twitter) hesabında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile yaptığı görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımın altına bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki yorumu dikkat çekti. Bakanlık hesabının bu yorumu retweet etmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla fark edildi ve çeşitli tepkiler aldı.Sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın resmi hesabının bu tür bir yorumu paylaşmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise mizahi bir yaklaşım gösterdi. Olayın kısa sürede gündeme oturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arac-sahipleri-dikkat-trafik-sigortasinda-oranlar-guncellendi-kim-ne-kadar-odeyecek-1084703114.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_575591fa2f3a19fa5f4b6d6f73d6f3f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vergi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ajay banga, dünya bankası, sosyal medya, paylaşım
vergi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ajay banga, dünya bankası, sosyal medya, paylaşım
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yanlışlıkla paylaşım yapıldı: 'Aha ona da vergi kesecek'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir retweet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kişinin "Aha ona da vergi kesecek" yorumunun paylaşılması, kullanıcılar arasında gündem oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X (eski adıyla Twitter) hesabında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile yaptığı görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı.
Bu paylaşımın altına bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki yorumu dikkat çekti. Bakanlık hesabının bu yorumu retweet etmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla fark edildi ve çeşitli tepkiler aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın resmi hesabının bu tür bir yorumu paylaşmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise mizahi bir yaklaşım gösterdi. Olayın kısa sürede gündeme oturdu.