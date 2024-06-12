https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hazine-ve-maliye-bakanliginin-hesabindan-yanlislikla-paylasim-yapildi-aha-ona-da-vergi-kesecek-1084747333.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yanlışlıkla paylaşım yapıldı: 'Aha ona da vergi kesecek'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından yanlışlıkla paylaşım yapıldı: 'Aha ona da vergi kesecek'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir retweet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kişinin "Aha ona da vergi kesecek"... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T07:01+0300

2024-06-12T07:01+0300

2024-06-12T07:01+0300

vergi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

ekonomi

ajay banga

dünya bankası

sosyal medya

paylaşım

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X (eski adıyla Twitter) hesabında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile yaptığı görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımın altına bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" şeklindeki yorumu dikkat çekti. Bakanlık hesabının bu yorumu retweet etmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla fark edildi ve çeşitli tepkiler aldı.Sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın resmi hesabının bu tür bir yorumu paylaşmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise mizahi bir yaklaşım gösterdi. Olayın kısa sürede gündeme oturdu.

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vergi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ajay banga, dünya bankası, sosyal medya, paylaşım