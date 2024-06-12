https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bakan-tunctan-sokak-kopekleriyle-ilgili-aciklama--1084766502.html

Bakan Tunç: Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var

Bakan Tunç: Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var

Sputnik Türkiye

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili "Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Deliller... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T15:25+0300

2024-06-12T15:25+0300

2024-06-12T16:51+0300

türkiye

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sokak köpeği

sinan ateş

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılmak için Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sahipsiz hayvanlar sorununun çözümüne yönelik yasa çalışmasının sorulması üzerine Tunç, bu konuda Tarım, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının birlikte hazırladığı yasa taslağı çalışmasının AK Parti TBMM Grubu'nda değerlendirildiğini anlattı.Bu konuda orta yolun bulunmasının önemine işaret eden Tunç, dilleri olmayan, dertlerini anlatamayan hayvanların, insanların can dostları olduğunu vurguladı. Hayvanları koruma konusundaki kararlılıklarına dikkati çeken Tunç, hayvanlara zarar verenlere yönelik cezaların artırılmasına dair düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı. Kedi ve köpeklere eziyet eden sanıkların yargılandığını, hapis cezası aldıklarını söyleyen Tunç, "Dolayısıyla hayvanların korunması konusunda hassas olduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Sokakta başıboş köpeklerin özellikle insanlara zarar verdiklerini de hep beraber üzülerek görüyoruz. Ölen vatandaşlarımız, okula gidemeyen çocuklarımız, sabahları namaza gidemeyen vatandaşlarımız var. Dolayısıyla sokakların da korunaklı olması lazım" diye konuştu.Hem insan hem de hayvan sağlığının korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:'1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor'Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruya karşılık şu yanıtı verdi:Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine "O konuda 'eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili mercilere aktarın, yargıya intikal ettirin', dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten o iddiaları araştırır, herhangi bir tehdit, bir hakaret söz konusuysa zaten gerekli işlemler tespit edildiğinde gerçekleşir" şeklinde konuştu.'Oradaki (Macaristan) hukuki sürece göre iadesi gerçekleştirilecek'Adalet Bakanı Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün elebaşlarından, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iadesiyle ilgili soru üzerine, "Macaristan'dan talep ettik. Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarına intikal etti ve orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de Macaristan yetkili makamlarına ulaştı ve oradan gerekli iade sürecini bekliyoruz" dedi.Tunç, iade sürecinde takvim olup olmadığı sorusunu yanıtlarken, "Orada 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verildi. Şimdi oradaki süreci bekliyoruz. Yani neticede orada bir iade yargılaması yapılıp oradaki hukuki sürece göre iadesi gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.Bir gazetecinin, Sinan Ateş davasıyla ilgili ek iddianame hazırlanıp hazırlanmayacağı sorusuna karşılık da Tunç, "Bunlar yargının huzurunda olan işler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti, tarafsız ve bağımsız yargımız en ince detayına kadar konuyu araştıracaktır; soruşturacaktır ve adalet tecelli edecektir. O nedenle yargımıza güvenelim" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ayse-ates-karamollaoglu-ile-gorustu-ates-saadet-partisi-genel-baskanini-ilk-durusmaya-davet-etti-1084768041.html

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son dakika, yılmaz tunç, hayvan hakları, sokak hayvanları, sokak köpeği, sinan ateş