https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bakan-koca-sayin-ali-yerlikayaya-ve-gorevli-ekiplerine-tesekkur-ederiz-1084763847.html

Bakan Koca: Sayın Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz

Bakan Koca: Sayın Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen motosikletli iki kişinin yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür etti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T14:26+0300

2024-06-12T14:26+0300

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türkiye

fahrettin koca

ali yerlikaya

teşekkür

ambulans

motosiklet

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kadıköy’de bir ambulansa yol vermeyen, “size ancak hasta taşıyorsanız yol veririz” diyen motosikletli iki şahıs yakalandı. İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz" ifadeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı 17' başlığıyla Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşımında "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır" demişti.Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:Sağlık Bakanı Koca dün 2 motosikletliyle ilgili "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" videolu bir paylaşım yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kadikoyde-icinde-hasta-olduguna-inanmayip-ambulansin-onunu-kesen-sahislar-yakalandi-1084757302.html

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fahrettin koca, ali yerlikaya, teşekkür, ambulans, motosiklet