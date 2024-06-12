https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bakan-koca-sayin-ali-yerlikayaya-ve-gorevli-ekiplerine-tesekkur-ederiz-1084763847.html
Bakan Koca: Sayın Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz
Bakan Koca: Sayın Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen motosikletli iki kişinin yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür etti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:26+0300
2024-06-12T14:26+0300
2024-06-12T14:27+0300
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ali yerlikaya
teşekkür
ambulans
motosiklet
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kadıköy’de bir ambulansa yol vermeyen, “size ancak hasta taşıyorsanız yol veririz” diyen motosikletli iki şahıs yakalandı. İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz" ifadeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı 17' başlığıyla Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşımında "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır" demişti.Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:Sağlık Bakanı Koca dün 2 motosikletliyle ilgili "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" videolu bir paylaşım yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kadikoyde-icinde-hasta-olduguna-inanmayip-ambulansin-onunu-kesen-sahislar-yakalandi-1084757302.html
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fahrettin koca, ali yerlikaya, teşekkür, ambulans, motosiklet
fahrettin koca, ali yerlikaya, teşekkür, ambulans, motosiklet
Bakan Koca: Sayın Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz
14:26 12.06.2024 (güncellendi: 14:27 12.06.2024)
Sağlık Bakanı Koca, hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen motosikletli iki kişinin yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kadıköy’de bir ambulansa yol vermeyen, “size ancak hasta taşıyorsanız yol veririz” diyen motosikletli iki şahıs yakalandı. İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’ya ve görevli ekiplerine teşekkür ederiz" ifadeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.
Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı 17' başlığıyla Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşımında "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır" demişti.
Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz."
Sağlık Bakanı Koca dün 2 motosikletliyle ilgili "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" videolu bir paylaşım yapmıştı.