https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kadikoyde-icinde-hasta-olduguna-inanmayip-ambulansin-onunu-kesen-sahislar-yakalandi-1084757302.html

Kadıköy'de içinde hasta olduğuna inanmayıp ambulansın önünü kesen şahıslar yakalandı

Kadıköy'de içinde hasta olduğuna inanmayıp ambulansın önünü kesen şahıslar yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de trafikte ambulansın önünü kesen 2 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T12:03+0300

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2024-06-12T12:03+0300

ambulans

türkiye

kadıköy

istanbul

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

fahrettin koca

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Dün Kadıköy'de içerisinde hasta yer alan ambulansın önünü keserek ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan ve “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" sözlerini sarf eden iki şahıs tutuklandı. Duyuruyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Koca, olayın yaşandığı gün ''İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde.' sözleriyle sosyal medyadan tepki göstermişti.

türkiye

kadıköy

istanbul

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ambulans, kadıköy, istanbul, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, fahrettin koca