Kadıköy'de içinde hasta olduğuna inanmayıp ambulansın önünü kesen şahıslar yakalandı
© Sputnik / Kerimcan Malaz112
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de trafikte ambulansın önünü kesen 2 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Dün Kadıköy'de içerisinde hasta yer alan ambulansın önünü keserek ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan ve “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" sözlerini sarf eden iki şahıs tutuklandı.
Duyuruyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.
GEREĞİ YAPILDI-17— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 12, 2024
Sayın Bakanım,
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır.
Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan… https://t.co/vno4TuW4C2 pic.twitter.com/7PaOvlU66e
Bakan Koca, olayın yaşandığı gün ''İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde.' sözleriyle sosyal medyadan tepki göstermişti.
İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde. pic.twitter.com/BaRAuZ84AR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2024