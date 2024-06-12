https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/altinda-gozler-fedin-faiz-kararina-kitlendi-analistlerin-beklentisi-ne-karar-ne-zaman-aciklanir-1084753571.html
Altında gözler FED'in faiz kararına kitlendi: Analistlerin beklentisi ne? Karar ne zaman açıklanır?
Altında gözler FED'in faiz kararına kitlendi: Analistlerin beklentisi ne? Karar ne zaman açıklanır?
Sputnik Türkiye
Piyasaların gözü kulağı bugün FED'de. ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Bu durum, FED'in... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T10:24+0300
2024-06-12T10:24+0300
2024-06-12T10:25+0300
ekonomi
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Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararını beklerken, altın fiyatlarında belirsizlik devam ediyor.faiz kararında beklenti, Fed'in faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Ancak ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalara odaklanacaklar. Ayrıca, Fed'in faiz kararıyla birlikte ileriye dönük makroekonomik beklentiler de piyasalara yön verecek.Fed'in daha önceki toplantılarında bu yıl için 3 faiz indirimi öngördüğünü hatırlatmak gerek. Bu nedenle, bugün yapılacak açıklamalar altın fiyatlarında belirleyici olacak.Altın piyasasındaki güncel duruma bakıldığında, ons altın günü 2 bin 313 dolardan işlem görerek hafif bir gerileme yaşadı. Gram altın ise 2 bin 405 liradan işlem görüyor ve gün içinde en düşük 2400 lira, en yüksek ise 2414 lira seviyelerine ulaştı.FED'in faiz kararı ve açıklamalarının ardından altın piyasasında ne gibi değişimler olacağı merakla bekleniyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için kritik öneme sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bugunden-itibaren-yururluge-girdi-schengen-vizesi-ucretlerine-buyuk-zam-1084748729.html
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fed, fed, fed faiz kararı, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı
Altında gözler FED'in faiz kararına kitlendi: Analistlerin beklentisi ne? Karar ne zaman açıklanır?
10:24 12.06.2024 (güncellendi: 10:25 12.06.2024)
Piyasaların gözü kulağı bugün FED'de. ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Bu durum, FED'in faiz indirimini ötelemesi beklentilerini artırırken altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Altın fiyatları nasıl etkilenecek?
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararını beklerken, altın fiyatlarında belirsizlik devam ediyor.
faiz kararında beklenti, Fed'in faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Ancak ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalara odaklanacaklar. Ayrıca, Fed'in faiz kararıyla birlikte ileriye dönük makroekonomik beklentiler de piyasalara yön verecek.
Fed'in daha önceki toplantılarında bu yıl için 3 faiz indirimi öngördüğünü hatırlatmak gerek. Bu nedenle, bugün yapılacak açıklamalar altın fiyatlarında belirleyici olacak.
Altın piyasasındaki güncel duruma bakıldığında, ons altın günü 2 bin 313 dolardan işlem görerek hafif bir gerileme yaşadı. Gram altın ise 2 bin 405 liradan işlem görüyor ve gün içinde en düşük 2400 lira, en yüksek ise 2414 lira seviyelerine ulaştı.
FED'in faiz kararı ve açıklamalarının ardından altın piyasasında ne gibi değişimler olacağı merakla bekleniyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için kritik öneme sahip.