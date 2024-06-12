Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:27
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
19:15
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bugunden-itibaren-yururluge-girdi-schengen-vizesi-ucretlerine-buyuk-zam-1084748729.html
Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam
Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize ücretlerine yaptığı yüzde 12'lik zam, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, vize başvurusu yapacak kişileri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:07+0300
2024-06-12T08:07+0300
ekonomi
schengen
schengen
schengen bölgesi
schengen ülkeleri
vize
vize muafiyeti
ab ile türkiye arasında vize serbestesi
vize serbestisi
vize krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_7:0:1387:776_1920x0_80_0_0_43e7fee66c747669225f310023ad2bf0.png
Son dönemde Türkiye'de sıkça tartışılan konulardan biri olan Schengen vizesi, Avrupa Komisyonu'nun kararıyla yüzde 12 zamlandı. Bu artış, vize alım sürecini daha pahalı hale getiriyor. Yeni fiyatlandırma, bugünden itibaren geçerli olacak ve başvurular bu yeni ücretler üzerinden değerlendirilecek.Schengen vize ücretleri 2024 yılı için ne kadar oldu?Yeni düzenlemeye göre, Schengen vizesi başvurularında yetişkinler için 90 euro, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euro ödeme yapılacak. Bu rakamlar, önceki fiyatlara göre belirgin bir artışı ifade ediyor ve vize almak isteyenlerin daha fazla bütçe ayırmalarını gerektiriyor.Vize alım süreci zorlaşıyorZam oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi, Schengen vizesi almak isteyenlerin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için vize alım sürecini daha zorlu hale getiriyor.Schengen vizesi ücretlerine yapılan bu zam, özellikle turistik seyahatler için başvuruda bulunacak kişileri etkileyecek. Vize başvurularında artan maliyetler, seyahat planlamalarını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karar, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler arasında tartışmalara yol açarken, yeni fiyatlandırmanın etkileri merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cinli-araclara-yuzde-40-ek-vergi-yolda-araba-fiyatlarina-ne-kadar-zam-gelecek-en-ucuzu-hangisi-1084748498.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_179:0:1214:776_1920x0_80_0_0_3508a7315af7098a95a4c34f5a644ca0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
schengen, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, vize muafiyeti, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
schengen, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, vize muafiyeti, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı

Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam

08:07 12.06.2024
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© DHA
Abone ol
Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize ücretlerine yaptığı yüzde 12'lik zam, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, vize başvurusu yapacak kişileri etkileyecek ve ödeme işlemlerinde zam oranına göre fiyatlandırma uygulanacak.
Son dönemde Türkiye'de sıkça tartışılan konulardan biri olan Schengen vizesi, Avrupa Komisyonu'nun kararıyla yüzde 12 zamlandı. Bu artış, vize alım sürecini daha pahalı hale getiriyor. Yeni fiyatlandırma, bugünden itibaren geçerli olacak ve başvurular bu yeni ücretler üzerinden değerlendirilecek.

Schengen vize ücretleri 2024 yılı için ne kadar oldu?

Yeni düzenlemeye göre, Schengen vizesi başvurularında yetişkinler için 90 euro, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euro ödeme yapılacak. Bu rakamlar, önceki fiyatlara göre belirgin bir artışı ifade ediyor ve vize almak isteyenlerin daha fazla bütçe ayırmalarını gerektiriyor.

Vize alım süreci zorlaşıyor

Zam oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi, Schengen vizesi almak isteyenlerin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için vize alım sürecini daha zorlu hale getiriyor.
Schengen vizesi ücretlerine yapılan bu zam, özellikle turistik seyahatler için başvuruda bulunacak kişileri etkileyecek. Vize başvurularında artan maliyetler, seyahat planlamalarını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.
Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karar, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler arasında tartışmalara yol açarken, yeni fiyatlandırmanın etkileri merakla bekleniyor.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
EKONOMİ
Çinli araçlara yüzde 40 ek vergi yolda: Araba fiyatlarına ne kadar zam gelecek, en ucuzu hangisi?
08:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала