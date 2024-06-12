https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bugunden-itibaren-yururluge-girdi-schengen-vizesi-ucretlerine-buyuk-zam-1084748729.html
Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam
Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize ücretlerine yaptığı yüzde 12'lik zam, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, vize başvurusu yapacak kişileri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:07+0300
2024-06-12T08:07+0300
2024-06-12T08:07+0300
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vize muafiyeti
ab ile türkiye arasında vize serbestesi
vize serbestisi
vize krizi
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Son dönemde Türkiye'de sıkça tartışılan konulardan biri olan Schengen vizesi, Avrupa Komisyonu'nun kararıyla yüzde 12 zamlandı. Bu artış, vize alım sürecini daha pahalı hale getiriyor. Yeni fiyatlandırma, bugünden itibaren geçerli olacak ve başvurular bu yeni ücretler üzerinden değerlendirilecek.Schengen vize ücretleri 2024 yılı için ne kadar oldu?Yeni düzenlemeye göre, Schengen vizesi başvurularında yetişkinler için 90 euro, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euro ödeme yapılacak. Bu rakamlar, önceki fiyatlara göre belirgin bir artışı ifade ediyor ve vize almak isteyenlerin daha fazla bütçe ayırmalarını gerektiriyor.Vize alım süreci zorlaşıyorZam oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi, Schengen vizesi almak isteyenlerin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için vize alım sürecini daha zorlu hale getiriyor.Schengen vizesi ücretlerine yapılan bu zam, özellikle turistik seyahatler için başvuruda bulunacak kişileri etkileyecek. Vize başvurularında artan maliyetler, seyahat planlamalarını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karar, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler arasında tartışmalara yol açarken, yeni fiyatlandırmanın etkileri merakla bekleniyor.
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schengen, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, vize muafiyeti, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
Bugünden itibaren yürürlüğe girdi: Schengen vizesi ücretlerine büyük zam
Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize ücretlerine yaptığı yüzde 12'lik zam, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, vize başvurusu yapacak kişileri etkileyecek ve ödeme işlemlerinde zam oranına göre fiyatlandırma uygulanacak.
Son dönemde Türkiye'de sıkça tartışılan konulardan biri olan Schengen vizesi, Avrupa Komisyonu'nun kararıyla yüzde 12 zamlandı. Bu artış, vize alım sürecini daha pahalı hale getiriyor. Yeni fiyatlandırma, bugünden itibaren geçerli olacak ve başvurular bu yeni ücretler üzerinden değerlendirilecek.
Schengen vize ücretleri 2024 yılı için ne kadar oldu?
Yeni düzenlemeye göre, Schengen vizesi başvurularında yetişkinler için 90 euro, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euro ödeme yapılacak. Bu rakamlar, önceki fiyatlara göre belirgin bir artışı ifade ediyor ve vize almak isteyenlerin daha fazla bütçe ayırmalarını gerektiriyor.
Vize alım süreci zorlaşıyor
Zam oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi, Schengen vizesi almak isteyenlerin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler için vize alım sürecini daha zorlu hale getiriyor.
Schengen vizesi ücretlerine yapılan bu zam, özellikle turistik seyahatler için başvuruda bulunacak kişileri etkileyecek. Vize başvurularında artan maliyetler, seyahat planlamalarını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.
Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karar, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler arasında tartışmalara yol açarken, yeni fiyatlandırmanın etkileri merakla bekleniyor.