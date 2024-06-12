https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/14-ilde-duzenlendi-yerlikaya-acikladi-paravan-sirket-operasyonunda-107-supheli-yakalandi-1084750676.html
14 ilde düzenlendi, Yerlikaya açıkladı: 'Paravan şirket' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı
14 ilde düzenlendi, Yerlikaya açıkladı: 'Paravan şirket' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Sibergöz-44" operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:59+0300
2024-06-12T08:59+0300
2024-06-12T08:59+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
paravan şirket
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği belirlenen şüphelilere yönelik "Sibergöz-44" operasyonları düzenlendiğini belirtti.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydederek, polis ekiplerini tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hazine-ve-maliye-bakanliginin-hesabindan-yanlislikla-paylasim-yapildi-aha-ona-da-vergi-kesecek-1084747333.html
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ali yerlikaya, operasyon, paravan şirket
ali yerlikaya, operasyon, paravan şirket
14 ilde düzenlendi, Yerlikaya açıkladı: 'Paravan şirket' operasyonunda 107 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Sibergöz-44" operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği belirlenen şüphelilere yönelik "Sibergöz-44" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydederek, polis ekiplerini tebrik etti.