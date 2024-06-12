https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/-fedin-faiz-karari-belli-oldu-1084776963.html

FED, faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu

FED, faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T21:04+0300

2024-06-12T21:04+0300

2024-06-12T21:22+0300

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FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.Art arda 7 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmediABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan FED, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkmıştı.Son kararıyla FED, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3.3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

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