https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/alman-enerji-sirketi-uniper-rus-gazpromla-uzun-vadeli-sozlesmeleri-feshetti-1084755110.html
Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom’la uzun vadeli sözleşmeleri feshetti
Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom’la uzun vadeli sözleşmeleri feshetti
Sputnik Türkiye
Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom Export’la Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshettiğini duyurdu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T11:02+0300
2024-06-12T11:02+0300
2024-06-12T10:59+0300
ekonomi
almanya
uniper
rusya
gazprom export
doğalgaz
gaz sevkiyatı
kuzey akım
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Şirketin açıklamasında, “Bugün Uniper, Rusya’dan doğalgaz tedarikine ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshetme kararı alarak Rus devlet şirketi Gazprom Export ile uzun vadeli ilişkisini yasal olarak sona erdirdi” ifadesine yer verildi.Kararın, tahkim mahkemesinin 7 Haziran'da Uniper'in sözleşmeleri feshetme hakkını tanımasının ardından mümkün olduğu belirtildi.Gazprom Export, 2022’de Uniper’e sevkiyatları kesmişti. Rusya’dan gaz sevkiyatının kesilmesi nedeniyle Alman şirketin milyarlarca euro zarar etmişti.Krizden önce Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı olan ve Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji krizinden ağır darbe yiyen Üniper’in hisselerinin yüzde 98.5’ini devlet satın almıştı.1 Eylül 2022’den bu yana Kuzey Akım-1’den Avrupa’ya Rus gaz akışının tamamen durması bu adımı zorunlu kılmıştı.Uniper, Rusya’dan yeterli miktarda tedarik sağlayamayınca piyasalardan daha yüksek fiyatlardan aldığı gazı müşterilerine, kriz öncesi yapılan anlaşmalar kapsamında, çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalmış bu nedenle mali açıdan zor duruma düşmüştü.
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almanya, uniper, rusya, gazprom export, doğalgaz, gaz sevkiyatı, kuzey akım
almanya, uniper, rusya, gazprom export, doğalgaz, gaz sevkiyatı, kuzey akım
Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom’la uzun vadeli sözleşmeleri feshetti
Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom Export’la Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshettiğini duyurdu.
Şirketin açıklamasında, “Bugün Uniper, Rusya’dan doğalgaz tedarikine ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshetme kararı alarak Rus devlet şirketi Gazprom Export ile uzun vadeli ilişkisini yasal olarak sona erdirdi
” ifadesine yer verildi.
Kararın, tahkim mahkemesinin 7 Haziran'da Uniper'in sözleşmeleri feshetme hakkını tanımasının ardından mümkün olduğu belirtildi.
Gazprom Export, 2022’de Uniper’e sevkiyatları kesmişti. Rusya’dan gaz sevkiyatının kesilmesi nedeniyle Alman şirketin milyarlarca euro zarar etmişti.
Krizden önce Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı olan ve Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji krizinden ağır darbe yiyen Üniper’in hisselerinin yüzde 98.5’ini devlet satın almıştı.
1 Eylül 2022’den bu yana Kuzey Akım-1’den Avrupa’ya Rus gaz akışının tamamen durması bu adımı zorunlu kılmıştı.
Uniper, Rusya’dan yeterli miktarda tedarik sağlayamayınca piyasalardan daha yüksek fiyatlardan aldığı gazı müşterilerine, kriz öncesi yapılan anlaşmalar kapsamında, çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalmış bu nedenle mali açıdan zor duruma düşmüştü.