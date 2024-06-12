https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/alman-enerji-sirketi-uniper-rus-gazpromla-uzun-vadeli-sozlesmeleri-feshetti-1084755110.html

Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom’la uzun vadeli sözleşmeleri feshetti

Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom’la uzun vadeli sözleşmeleri feshetti

Sputnik Türkiye

Alman enerji şirketi Uniper, Rus Gazprom Export’la Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshettiğini duyurdu. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T11:02+0300

2024-06-12T11:02+0300

2024-06-12T10:59+0300

ekonomi

almanya

uniper

rusya

gazprom export

doğalgaz

gaz sevkiyatı

kuzey akım

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Şirketin açıklamasında, “Bugün Uniper, Rusya’dan doğalgaz tedarikine ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshetme kararı alarak Rus devlet şirketi Gazprom Export ile uzun vadeli ilişkisini yasal olarak sona erdirdi” ifadesine yer verildi.Kararın, tahkim mahkemesinin 7 Haziran'da Uniper'in sözleşmeleri feshetme hakkını tanımasının ardından mümkün olduğu belirtildi.Gazprom Export, 2022’de Uniper’e sevkiyatları kesmişti. Rusya’dan gaz sevkiyatının kesilmesi nedeniyle Alman şirketin milyarlarca euro zarar etmişti.Krizden önce Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı olan ve Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji krizinden ağır darbe yiyen Üniper’in hisselerinin yüzde 98.5’ini devlet satın almıştı.1 Eylül 2022’den bu yana Kuzey Akım-1’den Avrupa’ya Rus gaz akışının tamamen durması bu adımı zorunlu kılmıştı.Uniper, Rusya’dan yeterli miktarda tedarik sağlayamayınca piyasalardan daha yüksek fiyatlardan aldığı gazı müşterilerine, kriz öncesi yapılan anlaşmalar kapsamında, çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalmış bu nedenle mali açıdan zor duruma düşmüştü.

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almanya, uniper, rusya, gazprom export, doğalgaz, gaz sevkiyatı, kuzey akım