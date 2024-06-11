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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu
Sputnik Türkiye
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu bildirildi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T06:50+0300
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Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, devlet televizyonu MBC’de yayınlanan konuşmasında, askerlerin ormanlık alandaki arama faaliyetlerinin gece boyunca da devam edeceğini belirtti.Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israil-gazzedeki-saldirilari-sonlandirmayi-kabul-ettigine-iliskin-haberi-yalanladi-1084700202.html
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malavi, uçak, uçak seferi, kayıp, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma
malavi, uçak, uçak seferi, kayıp, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

06:50 11.06.2024 (güncellendi: 07:01 11.06.2024)
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu bildirildi.
Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.
Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, devlet televizyonu MBC’de yayınlanan konuşmasında, askerlerin ormanlık alandaki arama faaliyetlerinin gece boyunca da devam edeceğini belirtti.
Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetti.
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