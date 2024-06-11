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TUSAŞ üst yönetiminde değişiklik
TUSAŞ üst yönetiminde değişiklik
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T21:05+0300
2024-06-11T21:05+0300
türkiye
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
tusaş/tai
ömer cihad vardan
temel kotil
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Alınan bilgiye göre, kurumun bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu belirlendi.Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi. Mehmet Demiroğlu kimdir?Makine Mühendisi Dr. Mehmet Demiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını ABD'deki Rensselaer Polytechnic Institute'de tamamladı. Eskişehir Hava İkmal Merkezi'nde başlayan kariyer yolculuğu, GE Global Research Center, GE Energy ve GRTC gibi önemli kuruluşlarda tasarım mühendisliği ve yöneticilik pozisyonlarıyla devam etti. BMC Power'da Ar-Ge Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Demiroğlu, 2018'den itibaren TUSAŞ bünyesinde Turboşaft Program Direktörlüğü, Ar-Ge Direktörlüğü, TUSAŞ Akademi Başkanlığı ve Helikopter Genel Müdür Yardımcılığı gibi rollerde bulundu. Ömer Cihad Vardan kimdir? 1962 yılında Sakarya’da doğan Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun oldu. 1986 yılında ABD’de bulunan Ohio Eyalet Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.Aynı üniversitede nihai şekilli imalat alanında faaliyet göstermek üzere 1985’de kurulan Engineering Research Center (ERC)’nin oluşumunda araştırma mühendisi olarak yer aldı, bilahare çalışma hayatına Stinger füzelerinin imalat mühendisi olarak Kalekalıp A.Ş.’de devam etti. Ömer Cihad Vardan, 1991 yılında ısıtma teknolojileri alanında hizmet vermek üzere aile bireyleriyle kuruluşunda yer aldığı ve bugün endüstriyel ve ticari ısıtma sistemleri ile açık alan ve proses ısıtma sistemleri alanında uzmanlaşmış, konusunda lider konumda bulunan Çukurova Isı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.İş hayatının yanı sıra, yıllar boyu değişik sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Vardan, 2008-2012 yılları arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 4’üncü dönem Genel Başkanı olarak hizmet verdi. 2013-2015 yılları arasında İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu, aynı dönemlerde ülkemizde ilk olarak kurulan İnsan Hakları Kurul üyesi olarak da görev yaptı. Ömer Cihad Vardan, 2014-2017 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı görevini yürüterek, başkanlığı döneminde ülkemiz iş dünyasının önde gelen nadide şahsiyetleriyle birlikte DEİK’in yeniden yapılanmasına ve bugünkü haline evirilmesine katkı sağladı. Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanı olarak ısıtma sektörüne de hizmet veren Vardan, aynı zamanda MÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası (İSO), TOBB İklimlendirme Meclisi, Mimar Mühendisler Grubu (MMG), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı (İMUDEV) gibi kuruluşlarda çeşitli üst düzey görevler üstlendi.Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Cihad Vardan, iyi derecede İngilizce biliyor13 Mayıs 2022 tarihi itibariyle TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hizmet veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/tusas-genel-muduru-kotil-kaanin-uzerinde-2028-yilinda-turk-motoru-olacak-1084176058.html
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ömer cihad vardan kimdir? mehmet demiroğlu kimdir?
ömer cihad vardan kimdir? mehmet demiroğlu kimdir?

TUSAŞ üst yönetiminde değişiklik

21:05 11.06.2024
© AATUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı
TUSAŞ Bilimsel Araştırmalar Programı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.
Alınan bilgiye göre, kurumun bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu belirlendi.
Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.

Mehmet Demiroğlu kimdir?

Makine Mühendisi Dr. Mehmet Demiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını ABD'deki Rensselaer Polytechnic Institute'de tamamladı.
Eskişehir Hava İkmal Merkezi'nde başlayan kariyer yolculuğu, GE Global Research Center, GE Energy ve GRTC gibi önemli kuruluşlarda tasarım mühendisliği ve yöneticilik pozisyonlarıyla devam etti.
BMC Power'da Ar-Ge Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Demiroğlu, 2018'den itibaren TUSAŞ bünyesinde Turboşaft Program Direktörlüğü, Ar-Ge Direktörlüğü, TUSAŞ Akademi Başkanlığı ve Helikopter Genel Müdür Yardımcılığı gibi rollerde bulundu.

Ömer Cihad Vardan kimdir?

1962 yılında Sakarya’da doğan Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun oldu. 1986 yılında ABD’de bulunan Ohio Eyalet Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
Aynı üniversitede nihai şekilli imalat alanında faaliyet göstermek üzere 1985’de kurulan Engineering Research Center (ERC)’nin oluşumunda araştırma mühendisi olarak yer aldı, bilahare çalışma hayatına Stinger füzelerinin imalat mühendisi olarak Kalekalıp A.Ş.’de devam etti. Ömer Cihad Vardan, 1991 yılında ısıtma teknolojileri alanında hizmet vermek üzere aile bireyleriyle kuruluşunda yer aldığı ve bugün endüstriyel ve ticari ısıtma sistemleri ile açık alan ve proses ısıtma sistemleri alanında uzmanlaşmış, konusunda lider konumda bulunan Çukurova Isı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
İş hayatının yanı sıra, yıllar boyu değişik sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Vardan, 2008-2012 yılları arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 4’üncü dönem Genel Başkanı olarak hizmet verdi. 2013-2015 yılları arasında İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu, aynı dönemlerde ülkemizde ilk olarak kurulan İnsan Hakları Kurul üyesi olarak da görev yaptı. Ömer Cihad Vardan, 2014-2017 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı görevini yürüterek, başkanlığı döneminde ülkemiz iş dünyasının önde gelen nadide şahsiyetleriyle birlikte DEİK’in yeniden yapılanmasına ve bugünkü haline evirilmesine katkı sağladı.
Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanı olarak ısıtma sektörüne de hizmet veren Vardan, aynı zamanda MÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası (İSO), TOBB İklimlendirme Meclisi, Mimar Mühendisler Grubu (MMG), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı (İMUDEV) gibi kuruluşlarda çeşitli üst düzey görevler üstlendi.
Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Cihad Vardan, iyi derecede İngilizce biliyor
13 Mayıs 2022 tarihi itibariyle TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hizmet veriyor.
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