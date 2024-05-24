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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/tusas-genel-muduru-kotil-kaanin-uzerinde-2028-yilinda-turk-motoru-olacak-1084176058.html
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Hava Kuvvetlerine 20... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T18:01+0300
2024-05-24T18:01+0300
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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
temel kotil
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türk hava kuvvetleri
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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında 2'nci kez düzenlenen 'Türkiye’nin Havacılık Vizyonu' programına katıldı.Etkinlikte öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili bilgiler veren Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN’ın son durumunu anlattı. Kotil, “Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız” şeklinde konuştu.'Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız'8 yıldır TUSAŞ’da olduğunu kaydeden Kotil, “Hiçbir şey kolay değil. Türkiye’nin en büyük problemi alt sistemlerin yokluğu. Motor, iniş takımları, yakıt pompaları bunları hep dışarıdan almanız gerekiyor. Gökbey’in transmisyonu ilk başında bir Alman şirkete yaptırıyorduk. Bir türlü yapmıyor. Parası verdik. 2 defa oraya gittim. Çelik malzeme kullanılıyor. Amerikan geliyor ve Alman gümrüğüne geldi. Amerikan’dan yola çıkarabildik Almanya gümrüğünden çıkmıyor. Darlandım. Şirketin genel müdürüne dedim ki sen bana alüminyumdan yap, bu hesabı kapatalım. Allah nasip etti kendimiz bitirdik. Gökbey 2018’de kendi uçuşunu yapınca şirket gönderdi. Böyle oluyor. Bunu gördük. Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız” diye konuştu.“Yolcu uçağı projesi yok”Boeing ve Airbus’a parça yaptıklarını dile getiren Kotil, “Ama bu yolcu uçağı 5 milyar dolarlık bir yatırım gerektirir. Projelerimizin bitmesine engel olur. En büyük hayalimiz 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine KAAN vermek. Bu uçağın F16’ın üzerinde en azından Rafale karşılayacak kadar iyi olmasını sağlamak. Böyle bir şirketin bir tane daha proje başlatmaması lazım. Bizim TUSAŞ’ın Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka3, dördü de gelecek şimdi Kaan’ın ona ihtiyacı var. Anka2, Anka1 ondan sonra Atak, Atak2, Gökbey ve Gökbey’in ağabeyi ve 2 tane uydu yeter. Bütün enerjileri biz oraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla şuanda yolcu uçağı yok. Ama devlet büyüklerimiz karar verirler bizde imkan buluruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240222/kaan-aselsan-ile-bilge-kaan-olacak-1081017652.html
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tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), temel kotil, kaan, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), türk hava kuvvetleri
tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), temel kotil, kaan, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), türk hava kuvvetleri

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak

18:01 24.05.2024
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağının kokpitine bindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini KAAN olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağının kokpitine bindi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Hava Kuvvetlerine 20 tane KAAN teslim edileceğini belirterek, "Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak” açıklamasında bulundu.
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında 2'nci kez düzenlenen 'Türkiye’nin Havacılık Vizyonu' programına katıldı.
Etkinlikte öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili bilgiler veren Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN’ın son durumunu anlattı. Kotil, “Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız” şeklinde konuştu.

'Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız'

8 yıldır TUSAŞ’da olduğunu kaydeden Kotil, “Hiçbir şey kolay değil. Türkiye’nin en büyük problemi alt sistemlerin yokluğu. Motor, iniş takımları, yakıt pompaları bunları hep dışarıdan almanız gerekiyor. Gökbey’in transmisyonu ilk başında bir Alman şirkete yaptırıyorduk. Bir türlü yapmıyor. Parası verdik. 2 defa oraya gittim. Çelik malzeme kullanılıyor. Amerikan geliyor ve Alman gümrüğüne geldi. Amerikan’dan yola çıkarabildik Almanya gümrüğünden çıkmıyor. Darlandım. Şirketin genel müdürüne dedim ki sen bana alüminyumdan yap, bu hesabı kapatalım. Allah nasip etti kendimiz bitirdik. Gökbey 2018’de kendi uçuşunu yapınca şirket gönderdi. Böyle oluyor. Bunu gördük. Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız” diye konuştu.

“Yolcu uçağı projesi yok”

Boeing ve Airbus’a parça yaptıklarını dile getiren Kotil, “Ama bu yolcu uçağı 5 milyar dolarlık bir yatırım gerektirir. Projelerimizin bitmesine engel olur. En büyük hayalimiz 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine KAAN vermek. Bu uçağın F16’ın üzerinde en azından Rafale karşılayacak kadar iyi olmasını sağlamak. Böyle bir şirketin bir tane daha proje başlatmaması lazım. Bizim TUSAŞ’ın Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka3, dördü de gelecek şimdi Kaan’ın ona ihtiyacı var. Anka2, Anka1 ondan sonra Atak, Atak2, Gökbey ve Gökbey’in ağabeyi ve 2 tane uydu yeter. Bütün enerjileri biz oraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla şuanda yolcu uçağı yok. Ama devlet büyüklerimiz karar verirler bizde imkan buluruz” ifadelerini kullandı.
Milli Muharip Uçak KAAN - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: KAAN, Bilge KAAN olacak
22 Şubat, 23:37
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