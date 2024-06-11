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TÜİK'ten Hanehalkı Bütçe Araştırması: '2023'te en yüksek harcama, konut ve kira oldu'
TÜİK'ten Hanehalkı Bütçe Araştırması: '2023'te en yüksek harcama, konut ve kira oldu'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları aldı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:59+0300
2024-06-11T12:59+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut
kira
ulaşım
sigorta
gıda
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini paylaştı. Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21.9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 20.6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0.8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1.9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılan araştırmada, aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL olarak tahmin edildi.Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değiştiTemel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22.8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22.2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18.9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27.3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19.5 pay ayırdı.Düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre gıdaya iki kattan daha fazla pay ayırdıGelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36.6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29.2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8.8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.4 pay ayırdı.En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14.5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6.9 pay ayırdı.Tek kişilik haneler konut ve kiraya kalabalık hanelerden bir buçuk kat daha fazla pay ayırdıHanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31.8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18.7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.3 pay ayırdı.Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30.2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14.9 pay ayırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-1084675306.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut, kira, ulaşım, sigorta, gıda
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut, kira, ulaşım, sigorta, gıda

TÜİK'ten Hanehalkı Bütçe Araştırması: '2023'te en yüksek harcama, konut ve kira oldu'

12:59 11.06.2024
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini paylaştı.
Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21.9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 20.6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.
Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0.8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1.9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.
Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılan araştırmada, aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL olarak tahmin edildi.

Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22.8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22.2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18.9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27.3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19.5 pay ayırdı.

Düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre gıdaya iki kattan daha fazla pay ayırdı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36.6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29.2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8.8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.4 pay ayırdı.
En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14.5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6.9 pay ayırdı.

Tek kişilik haneler konut ve kiraya kalabalık hanelerden bir buçuk kat daha fazla pay ayırdı

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31.8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18.7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.3 pay ayırdı.
Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30.2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14.9 pay ayırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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