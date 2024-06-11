https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ticaret-ve-perakende-satis-hacmi-yukseliste-1084710588.html

Ticaret ve perakende satış hacmi yükselişte

Ticaret ve perakende satış hacmi yükselişte

Sputnik Türkiye

Nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki ticaret satış hacminin bu dönemde yıllık bazda yüzde... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T11:17+0300

2024-06-11T11:17+0300

2024-06-11T11:18+0300

ekonomi

türkiye

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perakende

perakende satış

perakende ciro endeksi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

sanayi

inşaat

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Öte yandan, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4.6 azalırken, bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4.7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5.7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1.8 düşüş gösterdi.Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 arttı.Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4.5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10.2 artış gösterdi.Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 71.9 arttıTakvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.9 yükseldi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0.3 artış gösterdi.Sanayi ve inşaat endeksleriSanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 62.4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 azaldı.İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 78.4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de nisanda mart ayına göre yüzde 9 geriledi.Ticaret ve hizmet endeksleriTakvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0.7 yükseldi.Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-tarih-verdi-enflasyon-yuzde-38ler-seviyesine-inecek-1084698814.html

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türkiye, ticaret, perakende, perakende satış, perakende ciro endeksi, türkiye istatistik kurumu (tüik), sanayi, inşaat