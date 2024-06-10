https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-tarih-verdi-enflasyon-yuzde-38ler-seviyesine-inecek-1084698814.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: 'Enflasyon yüzde 38'ler seviyesine inecek'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: 'Enflasyon yüzde 38'ler seviyesine inecek'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine inecek, tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağız" açıklamasında bulundu. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T21:16+0300
2024-06-10T21:16+0300
2024-06-10T21:16+0300
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cevdet yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: 'Enflasyon yüzde 38'ler seviyesine inecek'
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine inecek, tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağız" açıklamasında bulundu.