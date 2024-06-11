https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/simsek-dunya-bankasina-programimiza-olan-guveni-ve-ulkemize-sagladigi-destek-icin-tesekkur-ediyoruz-1084730731.html
Şimşek: Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz
Şimşek: Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T17:05+0300
2024-06-11T17:05+0300
2024-06-11T17:05+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
dünya bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.Banga ile 2024-2028 dönemine ilişkin Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni görüştükleri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankasında aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/mehmet-simsek-acikladi-zorunlu-afet-sigortasi-geliyor-herkes-mecbur-olarak-yaptiracak-1084601874.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2b72cff1afa633b84a1493a471ead6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, dünya bankası
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, dünya bankası
Şimşek: Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Banga ile 2024-2028 dönemine ilişkin Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni görüştükleri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankasında aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.