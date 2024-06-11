https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/simsek-dunya-bankasina-programimiza-olan-guveni-ve-ulkemize-sagladigi-destek-icin-tesekkur-ediyoruz-1084730731.html

Şimşek: Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz

Şimşek: Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T17:05+0300

2024-06-11T17:05+0300

2024-06-11T17:05+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

dünya bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.Banga ile 2024-2028 dönemine ilişkin Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni görüştükleri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi⁠ gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankasında aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, dünya bankası