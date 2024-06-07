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Mehmet Şimşek açıkladı: 'Zorunlu afet sigortası' geliyor, herkes mecbur olarak yaptıracak
Mehmet Şimşek açıkladı: 'Zorunlu afet sigortası' geliyor, herkes mecbur olarak yaptıracak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak zorunlu afet sigortasıyla sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T13:28+0300
2024-06-07T13:46+0300
mehmet şimşek
afet
doğal afet
afet bölgesi
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
ekonomi
vergi
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Bakan Şimşek, zorunlu deprem ve zorunlu afet sigortası (ZAS) ile ilgili yenilikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında getirildiğini hatırlatan Şimşek, bu sigorta ile sivil konutların deprem afetine karşı teminat altına alındığını belirtti. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) da bu dönemde kurulduğunu vurguladı.Şimşek, 2012 yılında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu ile zorunlu deprem sigortasının son halini aldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:Taşınır mallara sigorta güvencesiDoğal afetlerin artmasıyla birlikte Türkiye'de de hasarların arttığına dikkat çeken Şimşek, "Deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılırken, diğer doğal afetlerde konut içindeki taşınır mallar daha fazla zarar görüyor. Bu nedenle, zorunlu afet sigortası kapsamında konut içindeki taşınır mallar da sigorta teminatına dahil edilecek" dedi.Mevcut durumda, yalnızca depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının neden olduğu maddi zararların sigorta kapsamında olduğunu belirten Şimşek, yeni düzenlemeyle birlikte sigorta kapsamının genişletileceğini söyledi:"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da sigorta teminatına dahil edilecek. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınacak. Ayrıca, köy alanları da zorunlu afet sigortası kapsamına eklenecek. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."Bakan Şimşek'in açıklamaları, doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve sigorta kapsamının genişletilmesi konularında önemli bilgiler sundu. Zorunlu Afet Sigortası'nın devreye girmesiyle birlikte, Türkiye genelinde daha fazla vatandaşın doğal afetlere karşı güvence altına alınması planlanıyor.Zorunlu afet sigortası ne kadar?Deprem sigortası, yaptırılması devlet tarafından zorunlu kılınan bir sigorta türüdür ve fiyatları değişkendir. Bu sigorta türünün fiyatı belirlenirken Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatı göz önünde bulundurulur. Binanın bazı özelliklerine bakılarak bu sigortanın fiyatı belirlenir. Fiyatları etkileyen faktörleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:Yukarıda sayılan faktörlere göre değişiklik gösteren Zorunlu Deprem Sigortası fiyatları, sigorta şirketi ya da bankaya göre değişiklik göstermez. Devletin zorunlu kıldığı bir sigorta olduğu için fiyatlar bellidir. Yalnızca yukarıdaki faktörler fiyatları etkiler. Tabi ki bir de poliçenin kapsamı fiyatlar üzerinde etkilidir. Çünkü bu poliçenin kapsamını ek teminatlarla genişletebilirsiniz. Dolayısıyla poliçenize ekleteceğiniz teminatlar, fiyatları etkiler.Her yıl düzenlenen DASK ücreti 2023 yılı için de belirlenmiştir. DASK; betonarme ve diğer yapı türleri olmak üzere iki farklı yapı çeşidi belirler. Bunlar metrekare bedeli üzerinden değerlendirilir. 2023 yılı betonarme yapılar için DASK sigortası bedeli 3.016 TL; diğer yapılar için ise 2.080 TL olarak belirlenmiştir.Zorunlu deprem sigortasının azami sigorta bedeli ne kadar?Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, 1 Nisan 2024 itibarıyla bütün yapı tarzları için azami 1.389.869 TL olup bu bedel limiti her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık ÜFE oranında artış göstermektedir.2024 DASK asgari prim tutarlarıBuna göre zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarları birinci gruptan yedinci gruba kadar sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseltildi.
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zorunlu afet sigortası, zorunlu afet sigortası nedir, zorunlu afet sigortası mehmet şimşek, zorunlu afet sigortası ne kadar
zorunlu afet sigortası, zorunlu afet sigortası nedir, zorunlu afet sigortası mehmet şimşek, zorunlu afet sigortası ne kadar

Mehmet Şimşek açıkladı: 'Zorunlu afet sigortası' geliyor, herkes mecbur olarak yaptıracak

13:28 07.06.2024 (güncellendi: 13:46 07.06.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa sürede devreye alınacak zorunlu afet sigortasıyla sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edileceğini açıklayarak kapsama alanına bu sefer taşınır malların da dahil edildiğini vurguladı.
Bakan Şimşek, zorunlu deprem ve zorunlu afet sigortası (ZAS) ile ilgili yenilikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında getirildiğini hatırlatan Şimşek, bu sigorta ile sivil konutların deprem afetine karşı teminat altına alındığını belirtti. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) da bu dönemde kurulduğunu vurguladı.
Şimşek, 2012 yılında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu ile zorunlu deprem sigortasının son halini aldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Zorunlu deprem sigortası, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe ile deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

Taşınır mallara sigorta güvencesi

Doğal afetlerin artmasıyla birlikte Türkiye'de de hasarların arttığına dikkat çeken Şimşek, "Deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılırken, diğer doğal afetlerde konut içindeki taşınır mallar daha fazla zarar görüyor. Bu nedenle, zorunlu afet sigortası kapsamında konut içindeki taşınır mallar da sigorta teminatına dahil edilecek" dedi.
Mevcut durumda, yalnızca depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının neden olduğu maddi zararların sigorta kapsamında olduğunu belirten Şimşek, yeni düzenlemeyle birlikte sigorta kapsamının genişletileceğini söyledi:
"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da sigorta teminatına dahil edilecek. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınacak. Ayrıca, köy alanları da zorunlu afet sigortası kapsamına eklenecek. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."
Bakan Şimşek'in açıklamaları, doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve sigorta kapsamının genişletilmesi konularında önemli bilgiler sundu. Zorunlu Afet Sigortası'nın devreye girmesiyle birlikte, Türkiye genelinde daha fazla vatandaşın doğal afetlere karşı güvence altına alınması planlanıyor.

Zorunlu afet sigortası ne kadar?

Deprem sigortası, yaptırılması devlet tarafından zorunlu kılınan bir sigorta türüdür ve fiyatları değişkendir. Bu sigorta türünün fiyatı belirlenirken Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatı göz önünde bulundurulur. Binanın bazı özelliklerine bakılarak bu sigortanın fiyatı belirlenir. Fiyatları etkileyen faktörleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
Binanın yapı tipi
Binanın bulunduğu il ve ilçe
Binanın brüt yüz ölçümü
Binanın ruhsat yılı
Binanın kat sayısı
Binanın bulunduğu köy-bucak
Binanın bulunduğu mahalle
Yukarıda sayılan faktörlere göre değişiklik gösteren Zorunlu Deprem Sigortası fiyatları, sigorta şirketi ya da bankaya göre değişiklik göstermez. Devletin zorunlu kıldığı bir sigorta olduğu için fiyatlar bellidir. Yalnızca yukarıdaki faktörler fiyatları etkiler. Tabi ki bir de poliçenin kapsamı fiyatlar üzerinde etkilidir. Çünkü bu poliçenin kapsamını ek teminatlarla genişletebilirsiniz. Dolayısıyla poliçenize ekleteceğiniz teminatlar, fiyatları etkiler.
Her yıl düzenlenen DASK ücreti 2023 yılı için de belirlenmiştir. DASK; betonarme ve diğer yapı türleri olmak üzere iki farklı yapı çeşidi belirler. Bunlar metrekare bedeli üzerinden değerlendirilir. 2023 yılı betonarme yapılar için DASK sigortası bedeli 3.016 TL; diğer yapılar için ise 2.080 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu deprem sigortasının azami sigorta bedeli ne kadar?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, 1 Nisan 2024 itibarıyla bütün yapı tarzları için azami 1.389.869 TL olup bu bedel limiti her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık ÜFE oranında artış göstermektedir.

2024 DASK asgari prim tutarları

Buna göre zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarları birinci gruptan yedinci gruba kadar sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseltildi.
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