https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/scholz-isvicredeki-ukraynada-baris-konferansini-bahceye-benzetti-1084728439.html

Scholz, İsviçre'deki barış konferansını bahçeye benzetti

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zelenskiy ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, İsviçre'de yapılacak konferansı, çiçek açması için ‘sulanması’... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T16:29+0300

2024-06-11T16:29+0300

2024-06-11T16:30+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084728081_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_b5fc2d71494fb840c6a32e71d64aa927.jpg

İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da yapılacak ‘Rusyasız’ barış konferansını barış için bir sonraki adımın temeli olarak niteleyen Scholz, “Bu bizim suladığımız ve mümkün olduğunca çok sayıda tarafın iyi gelişen bir bahçe haline gelmesine yardımcı olmasını umduğumuz bir bitkidir” ifadelerini kullanırken, bu sayede barışçıl bir gelişme için fırsat sağlanabileceğini vurguladı.Berlin'de düzenlenen Ukrayna İyileştirme Konferansının açılış konuşmasını yapan Scholz, İsvçire’deki müteakip konferanslarda barışa yaklaştıracak bir şeylerin ortaya çıkacağını umduğunu söylerken, “Belki de Rusya'nın müzakere masasına oturabileceği bir sürece geçişin mümkün olacağı bir yol bulmak mümkün olacaktır” diye ekledi.Şansölye, aynı zamanda “barış için zamanın ne zaman olgunlaşacağına karar vermenin sadece Kiev'e bağlı olduğunu da” kaydetti.Ukrayna'ya askeri destek sürecekUkrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunan Scholz, "Bugün burada bulunan herkesten Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik girişimimizi mümkün olan her şeyle desteklemelerini rica ediyorum" dedi.Scholz, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun şu anda en acil ihtiyacı olan şey mühimmat ve silah, özellikle de hava savunması için. Bu nedenle Ukrayna'ya üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra IRIS-T hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, füzeler ve topçu mühimmatını önümüzdeki haftalarda ve aylarda teslim edeceğiz" diye konuştu.Almanya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman bugünkü kadar yakın olmadığına işaret eden Scholz, "24 Şubat 2022'den bu yana sadece askeri destek olarak 28 milyar euro sağladık ya da taahhüt ettik. Bunu milyarlarca euroluk maddi destek takip edecek" ifadesini kullandı.Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için büyük yatırımlar gerekeceğini belirten Scholz, "Dünya Bankası önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 500 milyar ABD doları yatırım yapılmasını bekliyor. Yarından sonraki gün Zelenskiy ve ben Apulia'daki G7 zirvesinde tekrar bir araya geleceğiz. Orada Ukrayna için geniş kapsamlı ve uzun vadeli taahhütleri savunacağım. Burada bahsettiğimiz boyutlar göz önüne alındığında, özel sermayenin de eklenmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Alman firmaları Ukrayna'dan çıkmıyorYüzlerce Alman şirketinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ve sadece otomotiv sektöründe 35 bin çalışan olduğunu dile getiren Scholz, şöyle devam etti:Ukrayna'nın yenilenebilir enerjiler ve hidrojenin yanı sıra dijitalleşme, bilişim, silahlanma, sağlık teknolojisi ve ilaç gibi gelişmekte olan sektörlerde de büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, konferansın özellikle odak noktasının bu alanlar olacağını kaydetti.Ukrayna'nın yeniden inşasının yeni bir AB üye devletinin yeniden inşası anlamına geldiğini ifade eden Scholz, "Rus savaşının başlamasından birkaç ay sonra Ukrayna'ya hep birlikte sağlam bir söz verdik: Ukrayna'nın geleceği Avrupa Birliği'nde (AB) yatmaktadır. Bu doğru. O zamandan bu yana Ukrayna en zor koşullar altında AB yolunda ilerliyor. Savaşa rağmen reformlar üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Biz bunu destekliyoruz çünkü ikna olmuş durumdayız. Her düzeyde etkin bir yönetim, yolsuzlukla tutarlı bir mücadele, kapsayıcı bir toplum. Bunlar aynı zamanda özel taahhüt ve yeniden yapılanmanın başarısı için ön koşullardır" diye konuştu.İsviçre, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını açıklamıştıDışişleri Bakanı Ignazio Cassis ie birlikte başkent Bern'de konferansa ilişkin basın toplantısı düzenleyen İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirmişti.90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yarısının Avrupa'dan olduğunu söyledi.Amherd, bir soru üzerine, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını belirterek, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.Dışişleri Bakanı Cassis, "Her zaman Rusya'yı bu konferansa davet etmek için açık olduk ancak Moskova birkaç kez toplantıya katılmaya ilgi duymadığını açıkça belirtti" dedi.15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden gerilim için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.Öte yandan yalnızca Zelenskiy’in direttiği kendi barış formülünün masaya yatırılacağı öngörülen zirvenin herhangi bir etki ve yetkisinin olmayacağı bilinirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.

