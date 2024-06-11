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Maraş depremini tahmin etmişti, yeniden uyardı: 'Tokat ve Hatay'da deprem beklentisi'
Maraş depremini tahmin etmişti, yeniden uyardı: 'Tokat ve Hatay'da deprem beklentisi'
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023 depreminden önceki tahminiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Tokat ve Hatay bölgelerine yönelik sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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Geçmişteki isabetli tahminleriyle kamuoyunun dikkatini çeken Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremi de saatler öncesinden bildirmişti.Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu. 6 Şubat 2023 yılındaki depremden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7.5 büyüklüğünde deprem olacak" şeklinde tweet atan ve haklı çıkan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti. 18 Nisan 2024 saat 01.39'da “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarmıştı. Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18.11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5.6'lık depremle sarsıldı.Hoogerbeets, yaptığı son açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekerek, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı. Hoogerbeets'in tahminleri, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu olmuştu. Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/maras-depremini-bilmisti-medyada-kahin-olarak-bilinen-hoogerbeets-tokat-ve-izmir-depremini-bildi-1082940144.html
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frank hoogerbeets, tokat, hatay, deprem, tahmin
frank hoogerbeets, tokat, hatay, deprem, tahmin

Maraş depremini tahmin etmişti, yeniden uyardı: 'Tokat ve Hatay'da deprem beklentisi'

11:22 11.06.2024 (güncellendi: 11:24 11.06.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© İHA
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6 Şubat 2023 depreminden önceki tahminiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Tokat ve Hatay bölgelerine yönelik sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu.
Geçmişteki isabetli tahminleriyle kamuoyunun dikkatini çeken Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremi de saatler öncesinden bildirmişti.
Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu. 6 Şubat 2023 yılındaki depremden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7.5 büyüklüğünde deprem olacak" şeklinde tweet atan ve haklı çıkan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti.
18 Nisan 2024 saat 01.39'da “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarmıştı. Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18.11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5.6'lık depremle sarsıldı.
Hoogerbeets, yaptığı son açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekerek, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı.
Hoogerbeets'in tahminleri, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu olmuştu. Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden olmuştu.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
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Maraş depremini bilmişti: Medyada 'kahin' olarak bilinen Hoogerbeets, Tokat ve İzmir depremini bildi
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