https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/maras-depremini-bilmisti-yeniden-uyardi-tokat-ve-hatayda-deprem-beklentisi-1084711276.html

Maraş depremini tahmin etmişti, yeniden uyardı: 'Tokat ve Hatay'da deprem beklentisi'

Maraş depremini tahmin etmişti, yeniden uyardı: 'Tokat ve Hatay'da deprem beklentisi'

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023 depreminden önceki tahminiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Tokat ve Hatay bölgelerine yönelik sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T11:22+0300

2024-06-11T11:22+0300

2024-06-11T11:24+0300

türkiye

frank hoogerbeets

tokat

hatay

deprem

tahmin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Geçmişteki isabetli tahminleriyle kamuoyunun dikkatini çeken Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremi de saatler öncesinden bildirmişti.Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu. 6 Şubat 2023 yılındaki depremden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7.5 büyüklüğünde deprem olacak" şeklinde tweet atan ve haklı çıkan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti. 18 Nisan 2024 saat 01.39'da “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarmıştı. Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18.11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5.6'lık depremle sarsıldı.Hoogerbeets, yaptığı son açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekerek, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı. Hoogerbeets'in tahminleri, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu olmuştu. Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/maras-depremini-bilmisti-medyada-kahin-olarak-bilinen-hoogerbeets-tokat-ve-izmir-depremini-bildi-1082940144.html

türkiye

tokat

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

frank hoogerbeets, tokat, hatay, deprem, tahmin