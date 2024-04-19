https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/maras-depremini-bilmisti-medyada-kahin-olarak-bilinen-hoogerbeets-tokat-ve-izmir-depremini-bildi-1082940144.html
Maraş depremini bilmişti: Medyada 'kahin' olarak bilinen Hoogerbeets, Tokat ve İzmir depremini bildi
Maraş depremini bilmişti: Medyada 'kahin' olarak bilinen Hoogerbeets, Tokat ve İzmir depremini bildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada sürekli deprem paylaşımları yapan ve 'deprem kahini' olarak de bilinen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 18 Nisan'da Tokat depremi yaşanmadan önce... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T13:21+0300
2024-04-19T13:21+0300
2024-04-19T13:28+0300
türkiye
deprem
izmir
tokat
afad
frank hoogerbeets
muğla
seferihisar
kahramanmaraş
hatay
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SSGEOS adlı platformunda deprem tahminlerini paylaşan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Tokat ve İzmir depremini de bildi. X sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapılan gönderide, 18 Nisan saat 1:39'da Tokat ve Muğla çevresini işaretleyerek, "Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir" açıklamasını yapmıştı. Uyarıların üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye saati ile 18.10 sularında Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kayseri'den ve birçok çevre ilden hissedilen deprem, vatandaşlar üzerinde korku ve paniğe neden oldu. Deprem yaklaşık 20 saniye kadar sürdü. İzmir depremini de bildi Ardından bugün ise İzmir'de Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yani Hoogerbeets'in uyarısı ardından iki deprem de 2 gün içinde gerçekleşti. Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri birkaç gün öncesinden öngördüğü ileri sürülen Frank Hoogerbeets, Türkiye'yle ilgili tahminde bulunduğu paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/izmirde-deprem--1082935965.html
türkiye
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tokat
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deprem, izmir, tokat, afad, frank hoogerbeets, muğla, seferihisar, kahramanmaraş, hatay
deprem, izmir, tokat, afad, frank hoogerbeets, muğla, seferihisar, kahramanmaraş, hatay
Maraş depremini bilmişti: Medyada 'kahin' olarak bilinen Hoogerbeets, Tokat ve İzmir depremini bildi
13:21 19.04.2024 (güncellendi: 13:28 19.04.2024)
Sosyal medyada sürekli deprem paylaşımları yapan ve 'deprem kahini' olarak de bilinen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 18 Nisan'da Tokat depremi yaşanmadan önce bölgeyi uyarmıştı.
SSGEOS adlı platformunda deprem tahminlerini paylaşan Hollandalı Frank Hoogerbeets, Tokat ve İzmir depremini de bildi. X sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapılan gönderide, 18 Nisan saat 1:39'da Tokat ve Muğla çevresini işaretleyerek, "Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir" açıklamasını yapmıştı.
Uyarıların üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye saati ile 18.10 sularında Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kayseri'den ve birçok çevre ilden hissedilen deprem, vatandaşlar üzerinde korku ve paniğe neden oldu. Deprem yaklaşık 20 saniye kadar sürdü.
Ardından bugün ise İzmir'de Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yani Hoogerbeets'in uyarısı ardından iki deprem de 2 gün içinde gerçekleşti.
Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri birkaç gün öncesinden öngördüğü ileri sürülen Frank Hoogerbeets, Türkiye'yle ilgili tahminde bulunduğu paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.