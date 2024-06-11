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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israil-gazzedeki-saldirilari-sonlandirmayi-kabul-ettigine-iliskin-haberi-yalanladi-1084700202.html
İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı
İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı
Sputnik Türkiye
İsrail, esir takası anlaşması kapsamında Gazze’deki saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T00:33+0300
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İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanal 12 televizyonunun, İsrail’in Hamas’a geçen ay sunduğu belirtilen esir takası anlaşması teklifine ilişkin haberinin 'eksik ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu' belirtildi.Açıklamada, İsrail'in “tüm hedeflerine ulaşmadan” Gazze’deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği iddiasının “tamamen yalan olduğu” ifade edildi.Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “kalıcı olarak durdurmasını” içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'belirlenen hedefler' gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında 'boşluklar' olduğunu öne sürmüştü.İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından 'kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle' ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-ilk-kez-gazzede-ateskes-karari-aldi-1084699479.html
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israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, israil
israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, israil

İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı

00:33 11.06.2024 (güncellendi: 00:35 11.06.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZisrail ordusu
israil ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail, esir takası anlaşması kapsamında Gazze’deki saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı.
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanal 12 televizyonunun, İsrail’in Hamas’a geçen ay sunduğu belirtilen esir takası anlaşması teklifine ilişkin haberinin 'eksik ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu' belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in “tüm hedeflerine ulaşmadan” Gazze’deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği iddiasının “tamamen yalan olduğu” ifade edildi.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “kalıcı olarak durdurmasını” içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'belirlenen hedefler' gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında 'boşluklar' olduğunu öne sürmüştü.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.
Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından 'kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle' ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Gazze'de ateşkes tasarısı' kabul edildi
Dün, 22:45
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