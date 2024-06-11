https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israil-gazzedeki-saldirilari-sonlandirmayi-kabul-ettigine-iliskin-haberi-yalanladi-1084700202.html
İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı
İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı
Sputnik Türkiye
İsrail, esir takası anlaşması kapsamında Gazze’deki saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T00:33+0300
2024-06-11T00:33+0300
2024-06-11T00:35+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanal 12 televizyonunun, İsrail’in Hamas’a geçen ay sunduğu belirtilen esir takası anlaşması teklifine ilişkin haberinin 'eksik ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu' belirtildi.Açıklamada, İsrail'in “tüm hedeflerine ulaşmadan” Gazze’deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği iddiasının “tamamen yalan olduğu” ifade edildi.Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “kalıcı olarak durdurmasını” içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'belirlenen hedefler' gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında 'boşluklar' olduğunu öne sürmüştü.İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından 'kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle' ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-ilk-kez-gazzede-ateskes-karari-aldi-1084699479.html
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israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, israil
israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, israil
İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı
00:33 11.06.2024 (güncellendi: 00:35 11.06.2024)
İsrail, esir takası anlaşması kapsamında Gazze’deki saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı.
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanal 12 televizyonunun, İsrail’in Hamas’a geçen ay sunduğu belirtilen esir takası anlaşması teklifine ilişkin haberinin 'eksik ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu' belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in “tüm hedeflerine ulaşmadan” Gazze’deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği iddiasının “tamamen yalan olduğu” ifade edildi.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “kalıcı olarak durdurmasını” içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'belirlenen hedefler' gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında 'boşluklar' olduğunu öne sürmüştü.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.
Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından 'kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle' ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.