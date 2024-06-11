https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/disisleri-bakanligi-bmgknin-gazzede-ateskes-kararini-degerlendirdi-onemli-bir-adim-1084704196.html

Dışişleri Bakanlığı BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararını değerlendirdi: 'Önemli bir adım'

Dışişleri Bakanlığı BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararını değerlendirdi: 'Önemli bir adım'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı değerlendirerek söz konusu... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:14+0300

2024-06-11T09:14+0300

2024-06-11T09:14+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

filistin

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israil-filistin sorunu

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gazze

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı, "Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım" şeklinde nitelendirerek, "İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır" açıklamasını yaptı.BMGK'de kabul edilen karar tasarısı ile ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada kararın önemli bir adım olduğu vurgulanarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.Hamas'ın ateşkes planına 'yapıcı ve olumlu' yaklaşımının memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-ilk-kez-gazzede-ateskes-karari-aldi-1084699479.html

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