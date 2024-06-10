https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-ilk-kez-gazzede-ateskes-karari-aldi-1084699479.html

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Gazze'de ateşkes tasarısı' kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Gazze'de ateşkes tasarısı' kabul edildi

Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi'nde, ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T22:45+0300

2024-06-10T22:45+0300

2024-06-10T23:23+0300

gazze

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

hamas

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BMGK'da, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu alırken, Rusya çekimser oy kullandı.Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edildi.İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.Tampon bölgeye karşı çıkan ifade çıkarıldıABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de 'tampon bölge' oluşturulmasına karşı çıkılmıştı.Oylamaya sunulan son metinde, 'tampon bölge'ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti.Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti.Biden'ın ateşkes önerisiABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada, 'İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini' açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti.Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/orban-ap-secimleri-avrupayi-savasa-goturen-treni-yavaslatmayi-basardi-1084699582.html

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gazze, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, gazze şeridi, hamas