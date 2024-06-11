https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/borsa-istanbuldaki-hisselerini-nakde-cevirmek-isteyenler-icin-yarin-son-gun-1084712318.html
Borsa İstanbul'daki hisselerini nakde çevirmek isteyenler için yarın son gün
Borsa İstanbul'daki hisselerini nakde çevirmek isteyenler için yarın son gün
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların tatil nedeniyle yarın işlemlerini yapması gerekiyor. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:40+0300
2024-06-11T11:40+0300
2024-06-11T11:40+0300
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borsa istanbul
kurban bayramı
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hisse
hisse senedi
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre Borsa İstanbul'da, Perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.Borsa İstanbul Pay Piyasaları'nda işlemlerin takası T+2'de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi Cuma günü yapılacak.Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta Cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-simsekten-kripto-varliklar-aciklamasi-1084537312.html
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borsa, borsa istanbul, kurban bayramı, nakit, hisse, hisse senedi
borsa, borsa istanbul, kurban bayramı, nakit, hisse, hisse senedi
Borsa İstanbul'daki hisselerini nakde çevirmek isteyenler için yarın son gün
Borsa İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların tatil nedeniyle yarın işlemlerini yapması gerekiyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre Borsa İstanbul'da, Perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.
Borsa İstanbul Pay Piyasaları'nda işlemlerin takası T+2'de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi Cuma günü yapılacak.
Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta Cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.