https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-simsekten-kripto-varliklar-aciklamasi-1084537312.html
Bakan Şimşek'ten kripto varlıklar açıklaması
Bakan Şimşek'ten kripto varlıklar açıklaması
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı bir vergileme söz... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T18:02+0300
2024-06-05T18:02+0300
2024-06-05T18:14+0300
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türkiye'de kripto düzenlemesi, kripto paradan vergi alınacak mı, kripto varlıklarıyla ilgili düzenlme. şimşek kriptoyla ilgili ne dedi
türkiye'de kripto düzenlemesi, kripto paradan vergi alınacak mı, kripto varlıklarıyla ilgili düzenlme. şimşek kriptoyla ilgili ne dedi
Bakan Şimşek'ten kripto varlıklar açıklaması
18:02 05.06.2024 (güncellendi: 18:14 05.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Şimşek "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı bir vergileme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.