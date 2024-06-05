Bakan Şimşek'ten kripto varlıklar açıklaması

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Mehmet Şimşek © AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Ayrıntılar geliyor

Bakan Şimşek "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı bir vergileme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.