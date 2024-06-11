https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/bakan-yerlikaya-duyurdu-3-milyar-tllik-forex-vurgunu-1084702200.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 milyar TL'lik forex vurgununa operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 milyar TL'lik forex vurgununa operasyon

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-44 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T08:21+0300

2024-06-11T08:21+0300

2024-06-11T08:25+0300

türkiye

ali yerlikaya

forex

vurgun

operasyon

polis

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Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Yerlikaya'nın paylaşımı ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/malavi-devlet-baskan-yardimcisi-chilimayi-tasiyan-ucak-kayboldu-1084701113.html

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ali yerlikaya, forex, vurgun, operasyon, polis