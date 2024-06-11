https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arac-sahipleri-dikkat-trafik-sigortasinda-oranlar-guncellendi-kim-ne-kadar-odeyecek-1084703114.html

Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi, kim ne kadar ödeyecek?

Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi, kim ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem mayıs itibarıyla başladı. Bu tarihten sonra aylık trafik sigortası primi artışları... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:02+0300

2024-06-11T09:02+0300

2024-06-11T09:02+0300

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Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki trafik sigortasında iyi sürücü ve kötü sürücü arasında fark ne kadar oldu? Ortalama bir hususi otomobil için ne kadar ödeniyor? Özellikle son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Kasko yaptırmak için haziran ayı en ideal zaman mı?Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, Milliyet'e açıkladı. Bağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: ‘KÖTÜ SÜRÜCÜLERİ SİGORTA YAPMAK İSTEMİYORLAR’‘İYİ SÜRÜCÜLERE TABAN FİYAT GELSİN’‘İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDA 7 KAT FARK VAR’ORTALAMA BİR ARAÇ NE ÖDÜYOR?‘KÖTÜ SÜRÜCÜ İÇİN KİŞİYE ÖZEL FİYATLAMA YAPILSIN’KASKO YAPTIRMAK İÇİN EN İDEAL AY!

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fatura-destegi-icin-dugmeye-basildi-gelire-gore-odeme-sistemi-geliyor-1084702327.html

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