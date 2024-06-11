https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fatura-destegi-icin-dugmeye-basildi-gelire-gore-odeme-sistemi-geliyor-1084702327.html
Fatura desteği için düğmeye basıldı: Gelire göre ödeme sistemi geliyor
Fatura desteği için düğmeye basıldı: Gelire göre ödeme sistemi geliyor
Sputnik Türkiye
Hükümet doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçiyor. Yapılan çalışmalara göre vatandaşlar gelirine göre doğalgaz tarifesi ödeyecek... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T08:35+0300
2024-06-11T08:35+0300
2024-06-11T08:36+0300
ekonomi
fatura
e-fatura
doğalgaz
hazine ve maliye bakanlığı
maliyet
gelir
elektrik
su
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Hanelere 25 metreküp doğalgaz desteğinin sona ermesinin ardından hükümet cephesinin yeni bir fatura desteği üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. “Sosyal tarife” düzenlemesi ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteğinde bulunulacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Buna göre düşük gelirli ile yüksek gelirli olanlar farklı tarife üzerinden ücretlendirilecek. Peki doğalgazda kademeli fiyat uygulaması nasıl olacak? Diğer faturalar için de böyle bir uygulamaya geçilir mi?Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: ‘Alım gücünü artıracak’‘Yüksek geli̇rli̇den yüksek ödeme geli̇r dağılımında adaleti̇ sağlayacak’Geli̇r kıstası ne olacak?Di̇ğer faturalar i̇çi̇n de kademelendi̇rme geti̇ri̇lebi̇li̇r mi̇?Yasal süreç olacak mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/kredi-karti-borcu-olanlar-dikkat-bankalar-harekete-gecti-1084680532.html
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fatura, e-fatura, doğalgaz, hazine ve maliye bakanlığı, maliyet, gelir, elektrik, su
fatura, e-fatura, doğalgaz, hazine ve maliye bakanlığı, maliyet, gelir, elektrik, su
Fatura desteği için düğmeye basıldı: Gelire göre ödeme sistemi geliyor
08:35 11.06.2024 (güncellendi: 08:36 11.06.2024)
Hükümet doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçiyor. Yapılan çalışmalara göre vatandaşlar gelirine göre doğalgaz tarifesi ödeyecek. Peki, sistem nasıl işleyecek?
Hanelere 25 metreküp doğalgaz desteğinin sona ermesinin ardından hükümet cephesinin yeni bir fatura desteği üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. “Sosyal tarife” düzenlemesi ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteğinde bulunulacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Buna göre düşük gelirli ile yüksek gelirli olanlar farklı tarife üzerinden ücretlendirilecek. Peki doğalgazda kademeli fiyat uygulaması nasıl olacak? Diğer faturalar için de böyle bir uygulamaya geçilir mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“1 yıl boyunca hanelere 25 metreküplük doğal gaz desteği geçtiğimiz 31 Mayıs tarihi itibarıyla son buldu. Gabar’da bulunan petrol ve Karadeniz’de bulunan doğal gaz keşifleri ile beraber bu devletimizin bir kazanımıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta Türkiye’de elde edilen kazancı, refahı toplumun tüm kesimlerine yayma sözünü veriyor. 25 metreküplük doğalgaz desteği de keşiflerle birlikte halkımıza sunulan bir hediyeydi. Bunun bir sonraki aşamada toplumun tüm kesimine yayılması bekleniyor. Halihazırda sosyal destek ödemeleri kapsamında geliri düşük hanelere doğalgaz destekleri, elektrik faturası desteği yapılabiliyor. Burada yeni bir düzenleme ile birlikte düşük geliri olan kişilere daha düşük bir tarifeden, yüksek geliri olanlara daha yüksek bir tarife üzerinden ücretlendirme düşünülüyor. Kademeli olarak belirlenecek husus, her bir hanenin gelirinin ölçülmesi sonrası yapılacak bir husustur. Burada hane içi gelir hesaplanarak bir skala belirlenebilir. O hanede gelir hangi skaladaysa buna göre bir tarifelendirme yapılabilir."
Bu uygulama sabit dar gelirli ve orta gelirlinin alım gücünü artıracak bir önlemdir. Yüksek enflasyonist ortamda düşük gelirli ve dar gelirliler zorluk çekti. Maaşlara zam yapmaktansa alım gücünü artırıcı önlemler yapılmalıdır. Bu da alım gücünü artırıcı bir önlem diyebiliriz.
‘Yüksek geli̇rli̇den yüksek ödeme geli̇r dağılımında adaleti̇ sağlayacak’
Elektrik ve doğalgaz destekleri devam edecek. Düşük gelir sahiplerine daha düşük ödeme, yüksek gelir sahiplere daha yüksek bir ödeme adil olacaktır. Anayasa’nın eşitlik ilkesine bu uygundur. Verginin temel prensibi de gelir dağılımı adaletinin sağlanmasıdır. Yüksek gelirliden daha yüksek bir ödeme alınması gelir dağılımında adaleti sağlayacak bir unsurdur.
Geli̇r kıstası ne olacak?
Belli skalalar belirlenecek. Gelir skalası ile birlikte asgari ücret ve altından başlamakla birlikte en düşük tarife olacaktır. Asgari ücretin katları şeklinde tarifelendirme yapılabilir. Şu anda netleşmiş bir durum söz konusu değil.
Di̇ğer faturalar i̇çi̇n de kademelendi̇rme geti̇ri̇lebi̇li̇r mi̇?
Şu anda sadece doğalgaza ilişkin bir duyumumuz var. Kademeli olarak elektrik ve diğer faturalar için de bir destekleme getirilebilir.
Düzenlemede yasal süreç gerekli. Bunun için uzun bir hazırlık süreci gereklidir. Meclis’te kanun taslağı oluşturulacak ve kanun geçecek. Yaz tatiline girmeden önce ben bu düzenlemenin yapılmasını beklemiyorum. “