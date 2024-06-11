Fatura desteği için düğmeye basıldı: Gelire göre ödeme sistemi geliyor

“1 yıl boyunca hanelere 25 metreküplük doğal gaz desteği geçtiğimiz 31 Mayıs tarihi itibarıyla son buldu. Gabar’da bulunan petrol ve Karadeniz’de bulunan doğal gaz keşifleri ile beraber bu devletimizin bir kazanımıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta Türkiye’de elde edilen kazancı, refahı toplumun tüm kesimlerine yayma sözünü veriyor. 25 metreküplük doğalgaz desteği de keşiflerle birlikte halkımıza sunulan bir hediyeydi. Bunun bir sonraki aşamada toplumun tüm kesimine yayılması bekleniyor. Halihazırda sosyal destek ödemeleri kapsamında geliri düşük hanelere doğalgaz destekleri, elektrik faturası desteği yapılabiliyor. Burada yeni bir düzenleme ile birlikte düşük geliri olan kişilere daha düşük bir tarifeden, yüksek geliri olanlara daha yüksek bir tarife üzerinden ücretlendirme düşünülüyor. Kademeli olarak belirlenecek husus, her bir hanenin gelirinin ölçülmesi sonrası yapılacak bir husustur. Burada hane içi gelir hesaplanarak bir skala belirlenebilir. O hanede gelir hangi skaladaysa buna göre bir tarifelendirme yapılabilir."