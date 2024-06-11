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AK Partili Metin Külünk: Karbon ayak izi vergisi dünyayı yönetmek için ortaya atılan bir zırva
AK Partili Metin Külünk: Karbon ayak izi vergisi dünyayı yönetmek için ortaya atılan bir zırva
Sputnik Türkiye
Ümit Özdağ'ın sosyal medyada başlattığı karbon ayak izi vergisi tartışmalarına AK Parti üyesi Metin Külünk de katıldı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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Ümit Özdağ, karbon salınımını azaltmak için çiftçiye ve sanayicilere uygulanan vergiye karşı tepki koydu. "Çiftçiyi zarar ettirdiniz, sanayiciyi de bitireceksiniz" diyen Özdağ, şunları yazdı: Metin Külünk: Karbon ayak izi vergisi küresel elitlerin dünyayı kontrol altına almak için ortaya attığı bir zırvadırÖzdağ'ın yorumlarına eski AK Parti milletvekili Külünk de cevap verdi. Külünk, şunları yazdı: Metin Külünk kimdir? Metin Külünk, 16 Aralık 1960 yılında Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Babasının ismi Muhammet, annesinin ismi Şaziment'tir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde yer aldı.Metin Külünk, Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.İyi derecede İngilizce bilen Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.
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AK Partili Metin Külünk: Karbon ayak izi vergisi dünyayı yönetmek için ortaya atılan bir zırva

11:01 11.06.2024
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Ümit Özdağ'ın sosyal medyada başlattığı karbon ayak izi vergisi tartışmalarına AK Parti üyesi Metin Külünk de katıldı.
Ümit Özdağ, karbon salınımını azaltmak için çiftçiye ve sanayicilere uygulanan vergiye karşı tepki koydu. "Çiftçiyi zarar ettirdiniz, sanayiciyi de bitireceksiniz" diyen Özdağ, şunları yazdı:

Daha dün açıkladığınız buğday ve arpa alım fiyatıyla yine tarım üreticilerini zarar ettirdiniz. 2007’den beri Tarım Kanunu gereği milli gelirin % 1’i kadar çiftçiye destek vermeniz gerekirken ortalama % 0,30’larda destek veriyorsunuz. Şimdi de bu karbon ayak izi vergisiyle hem tarımı hem de zaten girdi fiyatlarındaki artış ve yanlış kur politikanız sebebiyle zorlanan sanayiciyi tamamen bitireceksiniz.

Bakınız, dünyada birileri karbon salınımından ve iklim değişikliğinden sorumluysa bu başta ABD, gelişmiş batı ve Çin’dir. 250 yıldır birikimli karbon salınımları hangi ülkelere aittir aşağıdaki grafikte var. Önce bu ülkeler sanayileşmenin ve zenginleşmenin vergisini ödesin. Biz Zafer Partisi olarak bu konuda AKP’nin küresel talepler doğrultusunda yapacağı bütün girişimlerin karşısındayız

Metin Külünk: Karbon ayak izi vergisi küresel elitlerin dünyayı kontrol altına almak için ortaya attığı bir zırvadır

Özdağ'ın yorumlarına eski AK Parti milletvekili Külünk de cevap verdi.
Külünk, şunları yazdı:
Karbon ayak izi vergisi küresel elitlerin dünyayı kontrol altına almak için ortaya attığı bir zırvadır. 250 yıllık sanayileşme süreciyle karbon salınımının esas sorumlusu ABD ve gelişmiş batıdır. Bu süreçte kişi başı gelirleri 6-7 bin dolardan 60-70 bin dolara ulaşmış ve kalkınmışlardır. Bugün sanayileşme çabasına giren veya girecek olan ülkelerde bu konunun konuşulması bile abesle iştigaldir.

Metin Külünk kimdir?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960 yılında Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Babasının ismi Muhammet, annesinin ismi Şaziment'tir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde yer aldı.
Metin Külünk, Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.
İyi derecede İngilizce bilen Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.
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