AK Partili Metin Külünk: Karbon ayak izi vergisi dünyayı yönetmek için ortaya atılan bir zırva

Daha dün açıkladığınız buğday ve arpa alım fiyatıyla yine tarım üreticilerini zarar ettirdiniz. 2007’den beri Tarım Kanunu gereği milli gelirin % 1’i kadar çiftçiye destek vermeniz gerekirken ortalama % 0,30’larda destek veriyorsunuz. Şimdi de bu karbon ayak izi vergisiyle hem tarımı hem de zaten girdi fiyatlarındaki artış ve yanlış kur politikanız sebebiyle zorlanan sanayiciyi tamamen bitireceksiniz.

Bakınız, dünyada birileri karbon salınımından ve iklim değişikliğinden sorumluysa bu başta ABD, gelişmiş batı ve Çin’dir. 250 yıldır birikimli karbon salınımları hangi ülkelere aittir aşağıdaki grafikte var. Önce bu ülkeler sanayileşmenin ve zenginleşmenin vergisini ödesin. Biz Zafer Partisi olarak bu konuda AKP’nin küresel talepler doğrultusunda yapacağı bütün girişimlerin karşısındayız