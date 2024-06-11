https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cevdet-yilmazdan-aciklama-borsaya-vergi-mi-geliyor--1084707661.html

Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Borsa'ya vergi mi geliyor?

Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Borsa'ya vergi mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Borsa'ya vergi geleceği iddiaları gündemde geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T10:29+0300

2024-06-11T10:29+0300

2024-06-11T10:29+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

borsa

vergi

vergi borcu

borsa istanbul

gelir

gelir vergisi

mehmet şimşek

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Borsa İstanbul'daki işlemler üzerinde yapılacak olası değişiklikler, piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde, borsa işlemlerine vergi getirileceği yönündeki spekülasyonlar yatırımcılar arasında endişe yaratmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu tür iddiaların resmi açıklamalara dayanmadan değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Tartışmaların odağında ise borsa işlemleri üzerinden alınacak küçük bir işlem ücreti bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisinin olmayacağını, cüzi bir miktar işlem vergisi olabileceğini, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını aktarmıştı.Yılmaz da katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fatura-destegi-icin-dugmeye-basildi-gelire-gore-odeme-sistemi-geliyor-1084702327.html

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cevdet yılmaz, borsa, vergi, vergi borcu, borsa istanbul, gelir, gelir vergisi, mehmet şimşek