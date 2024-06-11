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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cevdet-yilmazdan-aciklama-borsaya-vergi-mi-geliyor--1084707661.html
Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Borsa'ya vergi mi geliyor?
Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Borsa'ya vergi mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Borsa'ya vergi geleceği iddiaları gündemde geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:29+0300
2024-06-11T10:29+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
borsa
vergi
vergi borcu
borsa istanbul
gelir
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Borsa İstanbul'daki işlemler üzerinde yapılacak olası değişiklikler, piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde, borsa işlemlerine vergi getirileceği yönündeki spekülasyonlar yatırımcılar arasında endişe yaratmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu tür iddiaların resmi açıklamalara dayanmadan değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Tartışmaların odağında ise borsa işlemleri üzerinden alınacak küçük bir işlem ücreti bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisinin olmayacağını, cüzi bir miktar işlem vergisi olabileceğini, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını aktarmıştı.Yılmaz da katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:
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cevdet yılmaz, borsa, vergi, vergi borcu, borsa istanbul, gelir, gelir vergisi, mehmet şimşek
cevdet yılmaz, borsa, vergi, vergi borcu, borsa istanbul, gelir, gelir vergisi, mehmet şimşek

Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Borsa'ya vergi mi geliyor?

10:29 11.06.2024
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Borsa'ya vergi geleceği iddiaları gündemde geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Yetkililer açıklamadan söylentilere itibar edilmemeli. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var, işlem ücreti olarak" ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul'daki işlemler üzerinde yapılacak olası değişiklikler, piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde, borsa işlemlerine vergi getirileceği yönündeki spekülasyonlar yatırımcılar arasında endişe yaratmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu tür iddiaların resmi açıklamalara dayanmadan değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Tartışmaların odağında ise borsa işlemleri üzerinden alınacak küçük bir işlem ücreti bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisinin olmayacağını, cüzi bir miktar işlem vergisi olabileceğini, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını aktarmıştı.
Yılmaz da katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:
"Bizim yapacağımız vergi düzenlemeleri enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırıyor. Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var, işlem ücreti olarak."
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