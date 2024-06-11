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Adana'da ‘Kübra var mı, Ice var mı?' şifreleriyle satış yapan torbacılara operasyon
Adana'da ‘Kübra var mı, Ice var mı?' şifreleriyle satış yapan torbacılara operasyon
Sputnik Türkiye
Adana'da düzenlenen ‘Narkoçelik-21' operasyonunda torbacıların müşterileriyle konuşurken polise yakalanmamak için kubar esrara “Kübra var mı?, metamfetamine... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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metamfetamin
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Yakalanan şahısların ayrıca polise de 'amca' dediği öğrenildi. Operasyonda aralarında liderlerinin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi de çökertildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da yaptığı ‘Narkoçelik-21' operasyonunda yakaladığı 266 kişi tutuklanmıştı. Bu çerçevede bir uyuşturucu çetesinin lideri olan Nuri Can K.'nın (25) yakalama çalışmaları devam ediyordu.'Trafikte yakalandı'Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.‘Kübra var mı?', ‘Ice var mı?''Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin “Kübra var mı?”, metamfetamin alacak kişilerin ise "Ice var mı?" sorularını yönelttiği öğrenildi.Polise ‘Amca' deniyorŞebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis 'amca' dedikleri de öğrenildi.Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/yerlikaya-duyurdu-istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-480-kg-uyusturucu-ele-gecirildi--1084408291.html
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adana, uyuşturucu, operasyon, metamfetamin, esrar
adana, uyuşturucu, operasyon, metamfetamin, esrar

Adana'da ‘Kübra var mı, Ice var mı?' şifreleriyle satış yapan torbacılara operasyon

10:15 11.06.2024
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA
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Adana'da düzenlenen ‘Narkoçelik-21' operasyonunda torbacıların müşterileriyle konuşurken polise yakalanmamak için kubar esrara “Kübra var mı?, metamfetamine ise “Ice var mı?” diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı.
Yakalanan şahısların ayrıca polise de 'amca' dediği öğrenildi. Operasyonda aralarında liderlerinin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi de çökertildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da yaptığı ‘Narkoçelik-21' operasyonunda yakaladığı 266 kişi tutuklanmıştı. Bu çerçevede bir uyuşturucu çetesinin lideri olan Nuri Can K.'nın (25) yakalama çalışmaları devam ediyordu.

'Trafikte yakalandı'

Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.

‘Kübra var mı?', ‘Ice var mı?''

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi.
Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin “Kübra var mı?”, metamfetamin alacak kişilerin ise "Ice var mı?" sorularını yönelttiği öğrenildi.

Polise ‘Amca' deniyor

Şebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis 'amca' dedikleri de öğrenildi.
Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
POLİTİKA
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 480 kg uyuşturucu ele geçirildi
1 Haziran , 09:08
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