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Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 480 kg uyuşturucu ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 480 kg uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonlarında 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T09:08+0300
2024-06-01T09:08+0300
politika
içişleri bakanlığı
türkiye
ali yerlikaya
uyuşturucu
polis
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde 'Narkoçelik-19' operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 257 kilogram skunk, 220 buçuk kilogram metamfetamin, 2 buçuk kilogram toz esrar olmak üzere toplam 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 8 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu, 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.
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içişleri bakanlığı, türkiye, ali yerlikaya, uyuşturucu, polis
içişleri bakanlığı, türkiye, ali yerlikaya, uyuşturucu, polis

Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 480 kg uyuşturucu ele geçirildi

09:08 01.06.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncüİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonlarında 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde 'Narkoçelik-19' operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 257 kilogram skunk, 220 buçuk kilogram metamfetamin, 2 buçuk kilogram toz esrar olmak üzere toplam 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.
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