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Ucuz diye tercih ediliyordu, otomobilde ‘Çin vergisine' ilk açıklama geldi: Fiyatlar ne olacak?
Ucuz diye tercih ediliyordu, otomobilde ‘Çin vergisine' ilk açıklama geldi: Fiyatlar ne olacak?
Sputnik Türkiye
Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobillere yüzde 40 ek vergi uygulanacağı açıklanmıştı. Bu karar, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanırken Çinli... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T09:23+0300
2024-06-10T09:23+0300
otomobil
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Çin'den gelen araba vergisi konusu, otomobil almayı hedefleyenlerin en öncelikli konusu oldu. Geçen yıl yaklaşık 60 bin adet satış yapan Çinli otomobil markaları, Türkiye otomobil pazarının yüzde 6'sını oluşturmuştu. 2024’ün ilk beş ayında ise 40 bin adet satışla pazar paylarını yüzde 9'a yaklaştırdılar. Hızla büyüyen bu pazar payı, hükümetin yeni vergi düzenlemesi kararına neden oldu. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Çin’den ithal edilen tüm otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi getirildi. Bu karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bakanlık, kararın yerli üretimi korumak amacıyla alındığını belirtti.Chery: Türkiye'de üretim planlıyoruzChery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Türkiye, stratejik pazarlarımızdan biri. Vergi düzenlemesine saygı duyuyoruz ve Türkiye'de üretim için fizibilite çalışmaları yapıyoruz" dedi. Fenghuo, Türkiye genelinde yaygın yetkili satıcı ağı ile satış ve servis hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.MG: Beklentimizden daha önce ve sert olduDoğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin, yapılan Çinli araçlara ek vergi düzenlemesinin beklentilerinden önce gerçekleştiğini ve sert bir şekilde uygulandığını söyledi. Dağtekin, "MG olarak Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyoruz. Sanayi Bakanlığımızdan bu konuda destek alıyoruz" dedi.Fiyatlar nasıl dengelenecek?Dağtekin, MG'nin Avrupa'da üretim tesisleri kuracağını ve Türkiye'de de üretim yapmayı planladıklarını belirterek, "Fiyatları dengelemek için MG'den özel destek alacağız. Amacımız mevcut müşteri ve bayilere eksiksiz hizmet sunmak" dedi.Türkiye'deki Çinli araba markalarıTürkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA, Voyah ve SWM gibi 12 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakında Lynk &amp; Co ve Jaecoo’nun da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 13'e yükselmesi bekleniyor.Bu yeni vergi düzenlemesi, Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların stratejilerini ve fiyat politikalarını önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.
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çinli araçlara ek vergi, çinli araçlara vergi, çinli araba markaları, chery marka modeller, chery araba fiyatları, mg araba modelleri
çinli araçlara ek vergi, çinli araçlara vergi, çinli araba markaları, chery marka modeller, chery araba fiyatları, mg araba modelleri

Ucuz diye tercih ediliyordu, otomobilde ‘Çin vergisine' ilk açıklama geldi: Fiyatlar ne olacak?

09:23 10.06.2024
© AAOtomobil, araç, araba
Otomobil, araç, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© AA
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Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobillere yüzde 40 ek vergi uygulanacağı açıklanmıştı. Bu karar, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanırken Çinli markalardan açıklama geldi. MG ise fiyatlarını dengelemeye çalışacağını belirtti. Peki, 'Çin otomobil gümrük vergisi' fiyatları nasıl etkileyecek?
Çin'den gelen araba vergisi konusu, otomobil almayı hedefleyenlerin en öncelikli konusu oldu. Geçen yıl yaklaşık 60 bin adet satış yapan Çinli otomobil markaları, Türkiye otomobil pazarının yüzde 6'sını oluşturmuştu.
2024’ün ilk beş ayında ise 40 bin adet satışla pazar paylarını yüzde 9'a yaklaştırdılar. Hızla büyüyen bu pazar payı, hükümetin yeni vergi düzenlemesi kararına neden oldu.
Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Çin’den ithal edilen tüm otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi getirildi. Bu karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bakanlık, kararın yerli üretimi korumak amacıyla alındığını belirtti.

Chery: Türkiye'de üretim planlıyoruz

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Türkiye, stratejik pazarlarımızdan biri. Vergi düzenlemesine saygı duyuyoruz ve Türkiye'de üretim için fizibilite çalışmaları yapıyoruz" dedi. Fenghuo, Türkiye genelinde yaygın yetkili satıcı ağı ile satış ve servis hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

MG: Beklentimizden daha önce ve sert oldu

Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin, yapılan Çinli araçlara ek vergi düzenlemesinin beklentilerinden önce gerçekleştiğini ve sert bir şekilde uygulandığını söyledi. Dağtekin, "MG olarak Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyoruz. Sanayi Bakanlığımızdan bu konuda destek alıyoruz" dedi.

Fiyatlar nasıl dengelenecek?

Dağtekin, MG'nin Avrupa'da üretim tesisleri kuracağını ve Türkiye'de de üretim yapmayı planladıklarını belirterek, "Fiyatları dengelemek için MG'den özel destek alacağız. Amacımız mevcut müşteri ve bayilere eksiksiz hizmet sunmak" dedi.

Türkiye'deki Çinli araba markaları

Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA, Voyah ve SWM gibi 12 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakında Lynk & Co ve Jaecoo’nun da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 13'e yükselmesi bekleniyor.
Bu yeni vergi düzenlemesi, Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların stratejilerini ve fiyat politikalarını önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.
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