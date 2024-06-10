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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-ordusu-kievin-planlarini-bozdu-f-16larin-bir-kismi-yurtdisindaki-uslere-konuslandirilacak-1084679263.html
Rus ordusu Kiev'in planlarını bozdu: 'F-16'ların bir kısmı yurtdışındaki üslere konuşlandırılacak'
Rus ordusu Kiev'in planlarını bozdu: 'F-16'ların bir kısmı yurtdışındaki üslere konuşlandırılacak'
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun Batılı askeri teçhizatı çatışmaların sürdüğü tüm cephelerde imha edip başarısızlığa uğratması ve F-16'lara ev sahipliği yapmaya hazırlanan... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T11:45+0300
2024-06-10T11:45+0300
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov, Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracaklarını açıkladı.Bu kararı F-16'ların Ukrayna'daki üslerde imha edilmemesi için verdiklerini belirten Golubtsov, böylece mevcut pilot sayısına karşılık gelen sayıda uçağı sürekli olarak operasyona hazır durumda tutmayı amaçladıklarının altını çizdi.Yurtdışındaki F-16'ların, Ukrayna'daki uçakların onarım ve parça değişim işleri sırasında kullanılmak üzere yedekte bekletileceğini kaydeden Golubtsov, diğer ülkelerdeki F-16'ların Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi amacıyla da kullanılacağını söyledi.Şimdiye dek sadece 4 ülkenin F-16 göndereceğini doğruladığını ancak bu sayının artabileceğini belirten Golubtsov, zira birçok ülkenin daha modern F-35 uçaklarına geçiş yaptığını sözlerine ekledi.Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyorBatılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, bu ay başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.ABD, Danimarka, Hollanda ve Belçika, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu. Eğitimlerden sonra ABD'den de çok sayıda F-16'nın Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söylemişti.Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlanacağını dile getirmişti.Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2023'te düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, f-16, f-35, rusya, vladimir putin, abd, hollanda, danimarka, belçika

Rus ordusu Kiev'in planlarını bozdu: 'F-16'ların bir kısmı yurtdışındaki üslere konuşlandırılacak'

11:45 10.06.2024
© Fotoğraf : Lockheed MartinF-16 Blok 70
F-16 Blok 70 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© Fotoğraf : Lockheed Martin
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Rusya ordusunun Batılı askeri teçhizatı çatışmaların sürdüğü tüm cephelerde imha edip başarısızlığa uğratması ve F-16'lara ev sahipliği yapmaya hazırlanan üsleri vurması, Kiev'i F-16 savaş uçakları konusunda farklı bir yöntem izlemeye itti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov, Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracaklarını açıkladı.

Bu kararı F-16'ların Ukrayna'daki üslerde imha edilmemesi için verdiklerini belirten Golubtsov, böylece mevcut pilot sayısına karşılık gelen sayıda uçağı sürekli olarak operasyona hazır durumda tutmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Yurtdışındaki F-16'ların, Ukrayna'daki uçakların onarım ve parça değişim işleri sırasında kullanılmak üzere yedekte bekletileceğini kaydeden Golubtsov, diğer ülkelerdeki F-16'ların Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi amacıyla da kullanılacağını söyledi.

Şimdiye dek sadece 4 ülkenin F-16 göndereceğini doğruladığını ancak bu sayının artabileceğini belirten Golubtsov, zira birçok ülkenin daha modern F-35 uçaklarına geçiş yaptığını sözlerine ekledi.

Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyor

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.

Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, bu ay başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.

ABD, Danimarka, Hollanda ve Belçika, Kiev'e F-16 verecek

ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu. Eğitimlerden sonra ABD'den de çok sayıda F-16'nın Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söylemişti.
Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlanacağını dile getirmişti.

Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2023'te düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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Ukrayna krizi
Rusya, Batı'nın F-16 planını bozdu mu?
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