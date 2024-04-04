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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-batinin-f-16-planini-bozdu-mu-1082452513.html
Rusya, Batı'nın F-16 planını bozdu mu?
Rusya, Batı'nın F-16 planını bozdu mu?
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun Ukrayna semalarında F-16'ların görülmesine karşı hazırlığını yaptığını yazan Politico gazetesi, bu nedenle bu savaş uçaklarının artık Ukrayna... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T10:36+0300
2024-04-04T10:36+0300
ukrayna krizi
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Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunu güçlendirmek için Kiev rejimine F-16 tedarik etme planları tartışılmaya devam ederken ABD merkezli Politico'ya konuşan Ukraynalı askeri yetkililer, tedarik için geç kalındığı mesajını verdi.Gazeteye demeç veren Ukraynalı bir subay, "Genelde silah sistemlerini onlara ihtiyacımız olduğu zaman alamıyoruz. Bunlar, artık güncelliğini kaybettiğinde bize geliyor. Her silahın kendi zamanı var. F-16'lar 2023 yılında gerekliydi, 2024 yılında ise bu uçaklar uygun değil" ifadelerini kullandı.'Rus ordusu, F-16'ları imha etmeye yönelik avantajlı mevziler kuruyor'F-16'ların önemini yitirmesinin nedeni olarak Rus ordusunun bu uçakların Ukrayna semalarında görülmesine karşı hazırlıklarını tamamlamasını gösteren subaylar, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının imha edileceği olası bölgenin kapsamını en üst düzeye çıkarmak ve onları cephe hattından, lojistik merkezlerinden mümkün olduğunca uzak tutmak için çok yoğun şekilde avantajlı mevziler kurduğunun altını çizdi.'Elon Musk haklı çıkabilir'Politico gazetesi, Ukraynalı subayların demeci ışığında, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın 'çatışmanın uzaması halinde Ukrayna'nın Odessa'yı ve Karadeniz'le bağlantısını kaybedebileceği' yönündeki öngörülerinde haklı çıkabileceğini vurguladı.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/putin-diger-silahlar-gibi-f-16lari-da-yok-edecegiz-1082145073.html
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rusya, rusya federasyonu, f-16, odessa, karadeniz, rus ordusu, danimarka, hollanda, kiev, ukrayna ordusu, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, elon musk
rusya, rusya federasyonu, f-16, odessa, karadeniz, rus ordusu, danimarka, hollanda, kiev, ukrayna ordusu, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, elon musk

Rusya, Batı'nın F-16 planını bozdu mu?

10:36 04.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPONUkrayna Zelenskiy F-16 F16 mutlu Danimarka ziyareti
Ukrayna Zelenskiy F-16 F16 mutlu Danimarka ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
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Rusya ordusunun Ukrayna semalarında F-16'ların görülmesine karşı hazırlığını yaptığını yazan Politico gazetesi, bu nedenle bu savaş uçaklarının artık Ukrayna ordusu için güncel bir ihtiyaç olmaktan çıktığını vurguladı.
Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunu güçlendirmek için Kiev rejimine F-16 tedarik etme planları tartışılmaya devam ederken ABD merkezli Politico'ya konuşan Ukraynalı askeri yetkililer, tedarik için geç kalındığı mesajını verdi.
Gazeteye demeç veren Ukraynalı bir subay, "Genelde silah sistemlerini onlara ihtiyacımız olduğu zaman alamıyoruz. Bunlar, artık güncelliğini kaybettiğinde bize geliyor. Her silahın kendi zamanı var. F-16'lar 2023 yılında gerekliydi, 2024 yılında ise bu uçaklar uygun değil" ifadelerini kullandı.

'Rus ordusu, F-16'ları imha etmeye yönelik avantajlı mevziler kuruyor'

F-16'ların önemini yitirmesinin nedeni olarak Rus ordusunun bu uçakların Ukrayna semalarında görülmesine karşı hazırlıklarını tamamlamasını gösteren subaylar, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının imha edileceği olası bölgenin kapsamını en üst düzeye çıkarmak ve onları cephe hattından, lojistik merkezlerinden mümkün olduğunca uzak tutmak için çok yoğun şekilde avantajlı mevziler kurduğunun altını çizdi.

'Elon Musk haklı çıkabilir'

Politico gazetesi, Ukraynalı subayların demeci ışığında, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın 'çatışmanın uzaması halinde Ukrayna'nın Odessa'yı ve Karadeniz'le bağlantısını kaybedebileceği' yönündeki öngörülerinde haklı çıkabileceğini vurguladı.

Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecek

ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.
Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.

Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
Ukrayna krizi
Putin: Diğer silahlar gibi F-16’ları da yok edeceğiz
28 Mart, 03:07
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