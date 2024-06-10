https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/orban-ap-secimleri-avrupayi-savasa-goturen-treni-yavaslatmayi-basardi-1084699582.html

Orban: AP seçimleri Avrupa’yı savaşa götüren treni yavaşlatmayı başardı

Orban: AP seçimleri Avrupa’yı savaşa götüren treni yavaşlatmayı başardı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin planladığı ve istediği gibi geçtiğini, sonuçta Avrupa’yı savaşa taşıyan ‘treni... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T23:12+0300

2024-06-10T23:12+0300

2024-06-10T23:12+0300

dünya

macaristan

viktor orban

peter szijjarto

avrupa parlamentosu (ap)

seçim

savaş

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Macaristan Başbakanı Orban, M1 TV kanalına demecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kendisinin planladığı ve istediği gibi geçtiğine dikkat çekti.“Kampanya sırasında ben sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Avrupalı ​​politikacıların giderek daha hızlı savaşa sürüklenmesini yavaşlatmak veya durdurmak için bir imkan olduğunu söylemiştim. Önce Avrupa’da, sonra da ABD’de. Eğer bu iki yarı bir araya getirilemez ise, eğer bu barış yanlılarının savaş yanlılarına karşı yarışını kazanamazsak çok yakında Avrupa’da savaşın içine sürükleneceğiz” diyen Orban, seçimlerin ‘planlandığı ve istendiği’ gibi geçtiğini vurguladı.“Bu tren yavaşlatılabildi. Aslında durdurulabilir de, zira savaşı en kararlı şekilde savunan ülke olan Fransa’da gerçek bir siyasi deprem yaşandı. Orada parlamento seçimlerine gidilmesi gerekiyor, aslında gidiliyor da, çünkü barışı destekleyenler muazzam bir güçle ve çok sayıda oyla kazandı. Eğer barış yanlısı partiler parlamento seçimlerini de kazanırsa, ilk yarıyı kazanacağımızı düşünüyorum” diyen Orban, şimdi de (eski ABD Başkanı) Donald Trump’ın ABD’ye diğer yarıyı getirmesinin beklendiğini, o zaman da barışın geleceğini’ sözlerine ekledi.Macar başbakan daha önce Avrupa’nın ‘çılgın makinistli’ bir tren gibi savaşa doğru koştuğunu, bunun engellenmesi gerektiğini belirtmiş, Avrupa’nın savaş yanlısı politikacılarının tıpkı uyuşturucu bağımlıları gibi 20. yüzyılda iki kez denedikleri gibi Rusya’yı yenmek istediklerini, ancak gerçeği anlamadıklarını vurgulamıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB vatandaşlarının üçüncü dünya savaşına doğru kontrolsüz bir şekilde ilerleyen trenin stop valfine basabileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/orban-ukraynada-baris-ab-ve-abd-secimlerine-bagli-1084658036.html

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macaristan, viktor orban, peter szijjarto, avrupa parlamentosu (ap), seçim, savaş